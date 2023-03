Za starokladrubskými koňmi

Jarní prázdniny si můžete zpříjemnit výletem do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do hřebčína ve Slatiňanech. V Kladrubech nad Labem připravili v termínu od 6. do 12. března komentované prohlídky stájí, zámku a expozice historických kočárů a postrojů. Ve Slatiňanech se můžete vydat na prohlídku hřebčína, která vás zavede do stájí s vraníky, do kočárovny a knížecí sedlovny Auerspergů. V Kladrubech nad Labem se brány hřebčína otevírají v 10 hodin a poslední prohlídky je možno absolvovat od 15 hodin. Ve Slatiňanech je možná prohlídka hřebčína v 11, 13 a 15 hodin. Vstupenky si můžete zakoupit zde.

Areál Národního hřebčína Kladruby nad Labem je rozsáhlý a láká k procházkám. „K hřebčínu patří dvůr Františkov v Selmicích, dvůr Josefov či park Mošnice. Louky jsou protkány starými stromy v alejích i solitery. Mezi nimi protéká Strašovský potok napájející několik vodních ploch. Procházející nezpevněná cesta je současně Naučnou stezkou pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní," popsal čtenář reportér Pardubického deníku Miroslav Hovorka, který místo doporučuje pro celodenní příjemný výlet. Dobrý dojem z návštěvy podle jeho slov umocňuje i pořádek a čistota celého parku. Areál byl v roce 2019 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Zámek plný zábavy

Spoustu zábavy a zážitků nabízí Východočeské muzeum v pardubickém zámku. Za rodinné vstupné, které činí 300 Kč (podle nového ceníku od 3. března 2023), můžete navštívit hned několik muzejních expozic. Nejnovější je výstava krojů, která se otevře v pátek 3. března. Na výstavě odhalíte bohatost šatníků východočeských sedláků a selek a zjistíte, jak zamotaný příběh může vyprávět třeba pár střevíčků. Uvidíte také zajímavé oděvní doplňky, například nádherně zdobené zlaté dýnkové čepce. Děti i dospělé jistě zaujme dílnička, která je součástí výstavy, domů si tak můžete odnést třeba vlastnoručně vyzdobenou záložku do knihy, na které využijete nově okoukané vzory a techniky.

Děti potěší výstava Kdy jste je viděli naposledy? Je plná živočichů a rostlin, které postupně mizí z našich očí. Děti mohou poznávat zvířata a rostliny prostřednictvím her, hádanek a záludných úkolů. Podle ocásku zkusí rozeznat lišku nebo vydru, prolezou i bobří noru a vydrápou se k sokolímu hnízdu. Zažijí, jaké je to bloudit jako los. Dozví se, které rostliny se trhat smí a které ne. Mohou také samy přispět vlastními nápady a radami, jak lépe chránit přírodu.

Výstava Kdy jste je viděli naposledy?Zdroj: Východočeské muzeum Pardubice

Dále si můžete na zámku prohlédnout úchvatnou výstavu skla, mincí a vystoupat na zámeckou věž, kde na děti čeká kromě výhledu i kuličková dráha.

Pro hokejové fanoušky

Na pardubickém zámku je v současné době k vidění i unikátní výstava Dynamo 100 k oslavě sta let pardubického hokejového klubu. Můžete se těšit na připomenutí historie klubu, zlatých momentů, klíčových postav. Nechybí ani audiovizuální prvky. Vyzkoušíte si, jaké to je stát během zápasu na střídačce a zažijete zápasové emoce očima hráčů a trenérů. Součástí výstavy je kolekce 37 medailí, z toho 10 olympijských včetně zlatých naganských od brankáře Dominika Haška i trenéra Vladimíra Martince. Rodinné vstupné vyjde na 500 korun.

Nagano i celý Hašek. To je výstava Dynamo 100 k oslavě pardubického hokeje

Pro obdivovatele historie a zbraní

Za návštěvu se staršími dětmi rozhodně stojí i nový prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. V pěti tematických částech a v autentických kulisách dochované architektury a výmalby vás provede historicky nejhodnotnějšími částmi zámku a dostanete se i do míst, která byla doposud nepřístupná. Součástí prohlídky jsou i mohutné valy a hradby, které v sobě uzavíraly i mimořádně rozsáhlé zbrojní sklady. Manipulaci s tehdejšími chladnými i palnými zbraněmi si děti mohou v expozici pernštejnské zbrojnice vyzkoušet. Zbrojnice se střelnicí naštěstí celou prohlídku uzavírá, protože v ní jistě strávíte hodně času. Za rodinné vstupné na pernštejnský okruh zaplatíte 440 Kč.

Do virtuálního světa

V Pardubicích v centru Ideon můžete navštívit hernu IQ Park. Je to místo atrakcí, simulátorů a virtuální reality. Vyzkoušíte si virtuálně řízení motorky, fotbal s Ronaldem, biatlon nebo horolezeckou stěnu. Vstup na 3 hodiny stojí 100 Kč, na VR simulátory potřebujete žetony, kdy jeden stojí 50 Kč. Více o vstupném i o rezervaci atrakcí na www.iqparkideon.cz. Otevírací doba je od středy 8. do neděle 12. března do 10 do 20 hodin.

Prázdninovou stálicí jsou aquacentra a kina. Například Kulturní dům Holice zve děti na prázdninové promítání animovaného filmu Doručovací služba čarodějky Kiki. Malá Kiki se vydá se svým mluvícím kocourem do světa na zkušenou v úterý 7. března od 17 hodin. Vstupné je 100 Kč.

Aquacentrum Pardubice nabízí kromě běžných atrakcí v prázdninovém týdnu také příměstský tábor pro děti do 5 do 13 let. Přihlásit je můžete na jeden den i na celý týden.

Jarní prázdniny táhnou lidi do hor. Vlekaře těší návrat zimního počasí

Zábava v okolí

V Regionálním muzeu v Chrudimi čeká od 2. března na návštěvníky tajuplná říše skřítků, vodníků, víl, rusalek a bubáků známé malířky, výtvarnice a spisovatelky Vítězslavy Klimtové. Součástí výstavy je herna, dílnička skřítka Muzejníčka i fotokoutek, kde se můžete zvěčnit se skřítkem. „Na jarní prázdniny, ve středu 8. března jsme si pro vás připravili výtvarnou Skřítkovu dílničku, ve které si můžete vyrobit skřítky a namalovat kamínky,“ pozvala Markéta Sodomková, pedagog volnočasových aktivit chrudimského muzea. Vstupné do dílničky je padesát korun za osobu.

Pohádková země v Regionálním muzeum v Chrudimi.Zdroj: Regionální muzeum Chrudim

Po zimní odmlce opět otevře své brány hrad Svojanov u Poličky. Od 4. března bude otevřen o sobotách a nedělích od 10 do 17 hodin. „Výletníci nepřijdou o komentované prohlídky obou hradních okruhů, tedy hradního paláce, který je stylizovaný do 19. století, do doby posledního soukromého majitele hradu, a středověkých sklepení opředených pověstmi a legendami,“ pozval kastelán Miloš Dempír. Otevřený bude také venkovní areál, zahrady, hradby i vyhlídková věž.

Slunce, sníh a zábava. Orlické hory hlásí prima lyžovačku, tak vyrazte!

Zimní prohlídkovou trasu nabízí i zámek ve Slatiňanech. Seznámíte se s životními osudy Františka Josefa z Auerspergu a jeho sourozenců v bouřlivém období konce monarchie a vzniku republiky. Zámek je otevřený od čtvrtka do soboty, časy zahájení prohlídek jsou v 10, 13 a 15 hodin, v sobotu také v 11 hodin. Vstupné pro děti od 6 do 17 let 40 Kč, dospělí 140 Kč.