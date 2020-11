V rámci zapojení žáků ze sociálně slabého prostředí do distanční výuky základní škola v Luži dětem půjčuje tablety.

„Patnáct už je v rodinách, stejný počet ještě máme k dispozici,“ uvedl ředitel školy Vít Hospodka. Rodinám, které nemají v bytě zavedený internet, nabízí škola data zdarma, a to pro dvacet žáků na tři měsíce. „Jsme také zapojeni do projektu Daruj notebook Českého červeného kříže, kdy poptáváme 10 starších notebooků či tabletů, které pak zůstanou dětem natrvalo – jeden jsme již dostali a posíláme do rodiny,“ dodal Hospodka. (ron)