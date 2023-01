Oznámení skutečské radnice na facebooku se neobešlo bez diskuse, zazněla v ní i kritika, že vedení města nezabránilo ukončení tradiční výroby sportovní obuvi Botas. "Vesnice se dlouhodobě vylidňují a Skuteč jako město není žádná výhra. Botanu jste si nechali padnout a bez pracovních příležitostí nejsou ani lidi. Co by je k vám táhlo?" napsal v debatě přispěvatel Jaromír.

Skutečský starosta Jaroslav Hetfleiš namítá, že město do rozhodnutí majitele firmy nemohlo razantním způsobem ani přes velkou snahu zasáhnout. Výroba botasek a jiné sportovní obuvi skončila vinou zdražení energií a údajně i nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. "Věřil jsem, že se výroba obnoví v dubnu, bohužel je to jinak," komentoval situaci. Deníku potvrdil informaci, že hlavní budova podniku už je prodaná. "Měly by tam být družstevní byty, což je pro naše město na druhou stranu dobré, alespoň nemusíme stavět a lidé získají bydlení," dodal.

Právě družstevní výstavbou by se Skuteč mohla zbavit trendu ubývání obyvatel. "Investor by tam měl vybudovat pětadvacet bytů. Za Špitálskou loukou v Havlíčkově ulici připravujeme deset stavebních parcel a dalších sedm vznikne ve Zhoři," přiblížil plány starosta Hetfleiš. Přilákat mladé lidi do Skutče by tak mohlo být schůdnější, i když pracovních příležitostí příliš není. "Jsem v Chrudimi pohodlně za dvacet minut, dojíždím denně a nemám s tím problém," řekl pětatřicetiletý Milan, který žije v bytovce u městského obchvatu. Takových lidí je víc, Skuteč i její místní části mají i slušnou občanskou vybavenost a pěknou okolní přírodu, což je jistě výhoda.

Ve Skutči zemřelo víc lidí, než se narodilo. Také odstěhovaných je více než těch, kteří se vloni ve městě nově usídlili.Zdroj: Město Skuteč

To, že počet obyvatel k poslednímu dni loňského roku klesl na 4 973, podle slov starosty neovlivní rozpočet a celkové hospodaření. "Na dotacích se to neprojeví," ujistil Jaroslav Hetfleiš.

Tisíce za změnu bydliště

V podobné situaci se loni ocitla i Třemošnice, kde hrozilo, že počet obyvatel klesne pod tři tisíce. Ale v tom přišel spásný nápad v podobě motivačního příspěvku ve výši 5 000 korun vypláceného těm, kteří si ve městě přihlásí trvalý pobyt. Primárně byla nabídka cílena na seniory, kteří se na důchod odstěhovali do Třemošnice, ale měli trvalý pobyt jinde. Výměna dokladů kvůli nové adrese je velmi odrazovala, a tak nechávali vše při starém. Ovšem pět tisíc korun je už pořádná motivace k oběhnutí úřadů, a tak se lidé začali k trvalému pobytu postupně přihlašovat. "Původně jsme zamýšleli zavést motivační poplatek jen v roce 2022, ale když jsme viděli, že zájem stále je, pokračujeme v tom i letos. Přibylo nám sto obyvatel. Samozřejmě musíme odečíst zemřelé, ale stále jsme ve vítaném plusu," řekl třemošnický starosta Miroslav Bubeník.

Pokud by městu klesl počet obyvatel pod tři tisíce, město by bylo podle jeho slov znevýhodněno v různých dotacích, například v případě pořízení fotovoltaických elektráren. "Tam jsou úplně jiná procenta. My teď navíc máme jistotu, že můžeme realizovat větší projekty," vysvětlil starosta.

Český statistický úřad dosud nezveřejnil demografické údaje z obcí za rok 2022, ale čísla z roků 2019 až 2021 potvrzují, že na Chrudimsku je pět měst, ve kterých počet obyvatel trvale klesá. Nejhůř je na tom Hlinsko, a to i přesto, že zajišťuje rodinám parcely a v plánu má postavit městské byty. Nejhorší byl rok 2021, kdy městu ubylo 124 lidí. Dobře na tom není ani Chrudim, jež přišla v roce 2021 o 56 obyvatel. Dvacetihlavým úbytkem je v minusu Skuteč, Slatiňany mají v roce 2021 minus dvanáct lidí a Heřmanův Městec přišel o 42 obyvatel.

Demogratický vývoj ve městech na Chrudimsku



Heřmanův Městec:

2021 -42

2020 -49

2019 +21



Hlinsko:

2021 -124

2020 -40

2019 -35



Hrochův Týnec:

2021 +18

2020 +56

2019 +5



Chrast:

2021 +27

2020 +17

2019 +33



Chrudim:

2021 -56

2020 -28

2019 +17



Luže:

2021 +26

2020 +25

2019 +34



Nasavrky:

2021 +12

2020 +2

2019 +17



Proseč:

2021 +1

2020 -7

2019 +9



Ronov nad Doubravou:

2021 +66

2020 +2

2019 +11



Seč:

2021 +11

2020 +16

2019 +17



Skuteč:

2021 -20

2020 +12

2019 +1



Slatiňany:

2021 -12

2020 -39

2019 +30



Třemošnice:

2021 +23

2020 -20

2019 -6



(Zdroj: Český statistický úřad)