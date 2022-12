Skutečský zastupitel Jan Bárta pozval do města náměstka hejtmana pro kulturu a investice Romana Línka. Na schůzce s vedením města a památkáři navštívili nejprve areál fary, který prochází i za podpory Pardubického kraje postupnou rekonstrukcí. „Zatím jsou opraveny asi dvě třetiny krovu a střechy a naštěstí už do budovy děkanství nezatéká. Ve třech etapách jsme na to přispěli z rozpočtu kraje celkovou částkou 440 tisíc korun,“ konstatoval Roman Línek.

„Rádi bychom teď dokončili střechu, ve spolupráci s památkáři srovnali některé necitlivé zásahy z dob socialismu a posledních desetiletích a obnovili omítku v původním provedení. V přízemí chceme u společenské místnosti vybudovat novou kuchyň s propojením k zahradnímu posezení pod pergolou,“ vysvětlil další plány Jan Bárta za místní farní společenství. Areál u fary je otevřený pro akce skautů, místní hřiště využívá i skutečská speciální škola a děkanství může nabídnout své prostory i dalším zájemcům. V současné době tu od počátku ruské invaze bydlí i jedna ukrajinská rodina.

Špitálek už zase slouží

Na začátku letošního září město Skuteč otevřelo další rekonstruovaný objekt, který dříve sloužil církvi – takzvaný špitálek, dříve propojený se sousedním kostelem Božího Těla. Po 2. světové válce sloužil dům galerii a muzeu, poté byl dlouho opuštěný. Jeho obnova stála 10 milionů korun, téměř polovinu činila dotace. „V přízemí budovy je stacionář, který provozuje nezisková organizace S handicapem bez bariér. Ta funguje při Speciální škole Skuteč. Stacionář je totiž určený zejména absolventům této školy. První patro má k dispozici Speciálně pedagogické centrum, které mimo jiného poskytuje jako jediné v kraji poradenství pro děti s vadami sluchu,“ informoval nový starosta Skutče Jaroslav Hetfleiš. Ten vidí jako další metu v rozvoji města také zlepšení podmínek pro městskou knihovnu, která má v současné době už nevyhovující prostory.

Skautská klubovna

Ve Skutči jsou velmi aktivní Skauti, kteří zatím sídlí v domě, do kterého se už nevyplatí nadále investovat. Ve spolupráci s městem a školou mají připravený projekt na vybudování klubovny. „Ta by měla vzniknout přestavbou zahradního domku za základní školou a sloužit by měla i dalším mimoškolním aktivitám dětí, pokud se ovšem podaří získat potřebnou dotaci,“ sdělil Jan Bárta.

Kraj pomáhá obnovit drobné památky

„Krajské dotační programy jsou nakloněny také opravě drobných památek ve městech, obcích a ve volné krajině. Na opravy křížků, pomníků, pietních míst a podobně se snažíme uspokojit menšími částkami téměř všechny žadatele. Dotace samozřejmě nepokryje celou potřebnou částku, ale jistě pomůže. Ve Skutči v posledních pěti letech čerpali na tyto účely přes 300 tisíc korun,“ uvedl Línek s tím, že žádat musí vždy ten, na jehož katastru třeba boží muka, křížek, socha nebo pomník stojí.

Potenciál pro několikadenní turistiku

Ve spojení s krásným okolím Železných hor a jeho geoparku, hradu Rychmburk, Toulovcových Maštalí a různých lomů v okolí má Skutečsko velký potenciál pro několikadenní turistiku. „Rádi bychom už co nejdříve vybudovali cyklostezku na trase Skuteč – Lažany – Předhradí. Sázíme také na stání pro karavany, takzvané stellplatzy, protože tu není dostatek ubytování hotelového typu a karavanová turistika je v poslední době čím dál populárnější,“ řekl starosta Hetfleiš. Také tento typ investic do cestovního ruchu podporuje Pardubický kraj svými dotacemi.

Skutči přibyde kruhový objezd, a to na obchvatu města



Zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Skutči bylo hlavním tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického se starostou města Jaroslavem Hetfleišem. Již s předchozím vedením radnice bylo domluveno budování kruhového objezdu na obchvatu Skutče na silnici II/358 v místě stávajícího křížení se silnicí II/306 směrem na Prosetín. Pardubický kraj měl již v letošním roce na tuto stavbu připravené finanční prostředky, avšak v rámci výběrového řízení nebyl mezi stavebními firmami o tuto stavbu v daném období zájem.



„S předchozím vedením města jsme se domluvili na vybudování kruhového objezdu místo stávající klasické křižovatky silnic II/358 a II/306. Jedná se o místo komplikované a nepřehledné pro všechny účastníky silničního provozu, které si rozhodně tento stavební zásah zaslouží. Bohužel jsme i přes vyčlenění finančních prostředků nenašli stavební firmu, která by tuto stavbu dokázala v letošním roce zrealizovat. S novým panem starostou jsme si potvrdili, že náš závazek platí i do příštího roku a uděláme maximum, aby se kruhový objezd podařilo postavit. Předpokládaná projektovaná částka je 13,5 milionu korun s tím, že město je i nadále připraveno se finančně na stavbě podílet v rámci vybudování chodníků a veřejného osvětlení částkou dva miliony korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

