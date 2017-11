Slatiňanský zámek postupně okrovatí, do parku se ale stále nesmí

Slatiňany – Den za dnem postupuje plánovaná oprava fasád šlechtického sídla ve Slatiňanech a první stěny už nabírají původní okrovou barvu, která je zdobila ještě za dob Auerspergů, než byly nevybíravě přetřeny na bílo.

„Barvy na snímku jsou zkreslené nastavením monitoru, osvětlením fasády i fotoaparátem,“ upozorňuje kastelán Jaroslav Bušta, že odstín jedné z fasád na snímku zcela neodpovídá skutečnosti a pokračuje ve výčtu již hotových prací: „Střecha je spravena, nový septik umístěn, ještě dokončit kanalizační i plynovou přípojku a oboje zprovoznit. Nová kanalizace je financována z prostředků Ministerstva kultury České republiky. Ještě chybí podstatná věc, a to balkon podél celého křídla, na něj přijde řada v roce 2018.“



Do nik nad okny postupně truhláři montují nové lunety, které ještě natřou tak, aby odpovídaly odstínu okenních rámů. Západní stěnu šlechtického sídla, která nejčastěji čelí povětrnostním vlivům, museli zedníci z 80% oholit až na cihly, neboť původní omítka už nedržela na podkladu.



Na své si během rekonstrukci přišli také archeologové. Při výkopu nového septiku se podle kastelána Bušty našly různé předměty, dokonce i kus zdi, která: „Vynášela pochozí plochu kolem barokní stavby nad příkopem. Zasypán z této strany byl na konci 18. století,“ jak vysvětluje její funkci Jaroslav Bušta.



DO PARKU SE NESMÍ

Pracuje se naplno i v zámeckém parku, ale především na odstranění následků orkánu Herwart, který se nad Chrudimskem prohnal před dvěma týdny. Do parku proto stále platí zákaz vstupu.



V korunách stromů totiž podle kastelána stále zůstává zaklíněno velké množství větví a hrozí pádem. „Je jich tolik, že jsme je všechny ještě nestihli stáhnout. Příští týden plánujeme sundat zbytek,“ dodává Bušta.