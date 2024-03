Kdo by nemiloval smažený sýr? Stálice české kuchyně má spoustu příznivců a restauratéři to dobře vědí. Proto smažák s hranolky nebo vařenými bramborami nabízejí při obědových menu, ale i ve stálých jídelních lístcích. Osvěžením pro gurmány jsou také smažené olomoucké tvarůžky nebo obalovaný romadur, které lze na Chrudimsku v několika restauracích na Chrudimsku ochutnat. Kde mají smažák na Chrudimsku nejlepší podle vás? A znáte Smažákomapu?

Smažený sýr. Smažák. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Přinášíme ceny smaženého sýra v poledním menu u vybraných restaurací na Chrudimsku. Seznam není cenovým žebříčkem, nýbrž pouze namátkovým výběrem, který nezohledňuje kvalitu služeb, pokrmu v dané restauraci/hotelu/bufetu.

V pohostinství U Špejlíka v Orli mají ve stálé nabídce klasický smažák s hranolky a tatarkou za 140 korun. Stejnou cenu host zaplatí, když si poručí smažený hermelín. Sýry jsou stogramové. Kdo se nemůže smažáků nabažit, U Špejlíka si toto jídlo může poručit každý den - je vedeno jako polední minutka.

V chrudimském hotelu Alfa podávají k obědu smažák stogramový, stejně jako U Špejlíka v Orli. Gouda s bramborami a tatarská omáčka vyjde na 135 Kč. Ale kuchaři hostům připravují v poledne i jiné druhy sýrů. "Nejvíc mi chutná hermelín. Obal je křupavý, uvnitř je tekutý krém," popisuje Chrudimák Jirka.

Kvůli legendárnímu pokrmu vznikla dokonce Smažákomapa, kde mohou lidé hodnotit, kde jim chutná nejvíc - ZDE

Ve výčtu smažáků na okrese kraluje smažený sedlčanský hermelín s brambory a tatarskou omáčkou, který v Bufetu Eva pod autobusovým nádražím v Chrudimi stojí lidových 119 korun. A co je příjemné, váží 130 gramů.

Smažený eidam je velmi populární v restauraci Beránek v Heřmanově Městci. "Chodím tam s kamarádkou nebo rodinou pravidelně a na smažáku s hranolkami a tatarkou si ráda pochutnám. Mám ráda, když je sýr křupavý a hranolky také, v Beránku mi přání vždycky splní na sto procent," pochvaluje si obyvatelka města Mirka. V této provozovně, která sídlí na náměstí Míru, podávají polední smažák s přílohou za 129 korun.

V Trhové Kamenici, a to v Hotelu Slavia, v poledním menu nabízejí obalovaný hermelín s vařenými brambory a tatarkou za 130 korun.

Smažák se pravidelně objevuje i na poledním menu U Guláška v Chrudimi. Stogramový smažený sýr s bramborami a tatarskou omáčkou si host může poručit za 156 korun.

Restaurace U Toulovce v Proseči nezůstává ve smažákové přehlídce stranou, v denním menu je smažený sýr 120 g, bramborové hranolky a tatarská omáčka za 179 Kč.

Kde mají na Chrudimsku nejlepší smažák podle vás? Pište své tipy do komentářů.

Na hermelínu v trojobalu s bramborami a tatarkou si pravidelně pochutnávají i hosté chrudimské restaurace U Kapličky. V poledním menu stojí toto jídlo 155 korun.

Kdysi se smažák považoval za jídlo studentů a chudých lidí, ale to už dneska neplatí. Jsou lidé, kteří tuto českou hospodskou specialitu zbožňují a objednávají si ji i mimo polední menu, takže potom už se cena vyšplhá na více než 200 korun. Trvají však na kvalitě - dobrém sýru, nejlépe domácích hranolkách a čerstvě připravené tatarské omáčce.

V některých restauracích používají vedle 30% Eidamu nebo goudy také například kvalitnější Eidam 45%, který je sice dražší, ale jednak kvalitnější a chutnější, a jednak u něj tolik nehrozí, že by vytekl.

Kdo do restaurací nechodí, může si sýr připravit doma, ale je třeba znát několik "fíglů". Předně je to tučnost sýra, která má být 30 procent a více. Mouka by měla být polohrubá, která k sýru dobře přilne a ke smažení je třeba vyvinout dostatečně vysokou teplotu, aby se trojobal rychle zatáhl. Kdo obaluje olomoucké tvarůžky, už ví, co nastane, když vytečou do pánve - větrání nelibě zapáchajícího bytu se lze vyvarovat tím, že syreček je obalen ve dvou vrstvách, tedy mouka - vejce - strouhanka - mouka - vejce - strouhanka.

