"Řízky miluji od dětství, jen tomu holandskému nevěřím, protože se do něj může namlít cokoliv. Nechodím do konkrétní restaurace, i když samozřejmě musím hledět na vzdálenost od naší firmy a čas, který mám k dispozici na oběd," řekl Ondřej.

Ještě vloni dal za řízek s přílohou kolem 130 korun, nyní se cena pohybuje kolem 160 korun. "Ono je to všude. Chápu, že zdražily energie a mnohé restaurace se potýkají s existenčními problémy. Já je rád podpořím, jsem svobodný a nemám za sebou hladovějící rodinu," usmál se.

Ceny řízku s přílohou se od loňského roku zvýšily napříč chrudimským okresem, a to v průměru o třicet korun. Ve vyhlášené heřmanoměstecké restauraci Eden, která si vždy potrpěla na dobré jídlo podávané ve slušných porcích, nyní hosté za kuřecí řízek s bramborovou kaší a okurkou zaplatí 139 korun. Vloni stálo toto jídlo 128 korun a předloni 115 Kč. "Já myslím, že je to zdražení minimální, co je dneska desetikoruna. Hlavní je, že se dobře s manželem najíme. Polední meníčka hodně využíváme," řekla důchodkyně Jarka, která si manželem dopřává společný oběd zhruba třikrát týdně.

Botas dojel na neschopný management. Drahé energie jsou výmluva, míní Skutečáci

Smažený kuřecí nebo vepřový řízek podávají v Hotelu Slávie v Trhové Kamenici s vařeným bramborem nebo bramborovým salátem, záleží na chuti hosta. Cena tohoto poledního jídla je 130 korun. Zvýšila se oproti loňskému a předloňskému roku o rovných třicet korun, v minulosti stačila na úhradu oblíbeného pokrmu stokoruna.

Jak se změnila cena řízku v restauracích na Chrudimsku:



Restaurace Eden, Barákova 134, Heřmanův Městec

Kuřecí řízek s bramborovou kaší

Rok 2021: 115 Kč, rok 2022: 128 Kč



Restaurace Bonet, TG Masaryka 786, Slatiňany

Kuřecí řízek s brambory

Rok 2021 135 Kč, rok 2022 128 Kč



Restaurace a Hotel Slávie, 5. května 78, Trhová Kamenice

Kuřecí řízek s bramborovým salátem

Rok 2021 100 Kč, rok 2022 100 Kč



Měšťanská restaurace Muzeum, Široká 85, Chrudim

Kuřecí řízek s bramborovou kaší

Rok 2021 118 Kč, rok 2022 125 Kč

V Měšťanské restauraci Muzeum v Chrudimi se smažený řízek objevuje každý týden v nabídce poledního menu. Třeba za smažený krůtí řízek s bramborovou kaší a okurkovým salátem host zaplatí 148 korun, řízek vepřový s vařeným bramborem stojí o desetikorunu více. V loňském roce byla průměrná cena 125 Kč.

Smažený řízek s přílohou je oblíbený i v menu restauraci Starý Růžek Mlýn v Chrudimi. Tam polední jídla oproti loňskému roku zdražila průměrně o pouhou desetikorunu. "Samozřejmě za tím stojí zvýšení cen energií a inflace, ale my jsme o tolik peněz zvyšovat ceny nemuseli. Svou práci děláme v rámci jedné rodiny," řekl provozovatel restaurace Petr Jirout.

Renata z malé vesničky na Heřmanoměstecku dostává od zaměstnavatele 80 korun denně jako stravné, peníze se jí načítají na speciální kartu, která funguje jako běžná bankovní, a při útratě nad 500 korun je třeba platbu potvrdit PIN kódem.

"Já si nosím do práce krabičky s jídlem a příspěvek od zaměstnavatele raději utratím v obchodě," řekla Renata. Teplý oběd v prostředí restaurace si nedopřává ani její manžel, který také konzumuje v práci doma připravené jídlo. "Jezdíme nakupovat do Polska, tam vyjde kilo kuřecích prsou na stovku a krkovice bez kosti stojí kolem sedmdesáti korun. Řízky tak máme o každém víkendu, zpravidla v neděli, a ještě nám zbydou v pondělí do práce. Prostě víme, jak šetřit," argumentovala žena.

V předchozích letech restaurace zdražovaly kvůli covidu. „Po celý loňský a zhruba polovinu roku 2021 se ceny kontinuálně meziměsíčně zvyšovaly. Nejvýraznější skok, o více než pět korun, přišel v září. Potom ale růst začal brzdit,“ potvrdil Jan Michelfeit ze společnosti Sodexo, která ceny jídel dlouhodobě sleduje.

VIDEO: Natáčely se tam Zkoušky z dospělosti. Schody i zeď se nyní sunou dolů

O ceny obědů se zajímá i společnost Edenred, která mimo jiné poskytuje stravenky zaměstnancům.

„Naše data ukazují poměrně velké rozdíly mezi cenami obědů vztaženými k průměrné výši mezd v jednotlivých regionech. Při stejných stravovacích návycích lidé z Pardubického kraje vydají na stravování téměř o čtvrtinu větší část svých měsíčních příjmů než obyvatelé Prahy. V případě nízkopříjmových skupin obyvatelstva se ale rozdíly stávají ještě propastnějšími,“ okomentovala data členka vedení společnosti Edenred Aneta Martišková.

Podle výzkumu firmy Sodexo ale růst cen obědů zpomaluje. Hlavním důvodem je podle Michelfeita i fakt, že lidé už nejsou ochotní takto vysoké ceny akceptovat, a ty tak zřejmě narážejí na svůj strop.