Deníku tuto zprávu potvrdila předsedkyně výrobního družstva Růžena Secká, která patří mezi čtyřicet pracovníků závodu v Horním Bradle. "Ústředí družstva má v plánu zachovat pouze prodejnu, protože zákazníci jsou na ni zvyklí a pravidelně k nám jezdí nakupovat ozdoby. Chce, aby zde zůstali dva zaměstnanci, kteří by prodávali. Když jsem jim to ráno přednesla, tak odmítli," řekla Růžena Secká. Kolegialita je mezi pracovníky bradelského provozu pevná, takže si podle jejích slov bude muset ústředí ve Dvoře Králové nad Labem najít někoho cizího.

Tradice výroby vánočních ozdob v Horním Bradle sahá do roku 1946 a pro čtyři desítky zaměstnanců to znamená skončit na dlažbě. "Mohli bychom společně provozovnu odkoupit, ale na to tady nikdo z nás nemá. Jediná možnost je, že by nám s tím někdo finančně pomohl," dodala Růžena Secká.

Provozovna v Horním Bradle dosud expedovala osmdesát procent svých výrobků do zahraničí - křehkou krásu vyfukovaných tenkostěnných koulí a jiných tvarů znají lidé v Americe, Velké Británii, Austrálii, Německu, Rakousku a dalších zemích.

Zpráva o uhašení plamenů pod rukama foukačů a odložení štětců malířek vzbudila velké reakce zákazníků, kteří rádi do Horního Bradla jezdili nebo rádi nakupovali ozdoby na trzích a jarmarcích. "To je hodně špatná zpráva. Taková dlouhá tradice a špičková kvalita jsou pryč. Jak se to jednou zavře, bude velice těžké to dát ještě někdy dohromady. Mrzí mě to o to víc, že Bradlo není ani první ani poslední. Po převratu lehlo popelem spousta známých značek," zareagoval na zprávu Radek Pavlík z Hlinska. "Děkuji za nádhernou práci, v každé ozdobičce byl velký kus srdce a šikovných rukou. Každému z vás přeji hodně štěstí," vzkázala Dana Snětinová z Chrudimi. "Tohle, když člověk čte, je mu vážně smutno. Už i tradice začínají umírat," lituje diskutující Renata Kašparová.

Pokud se neobjeví mecenáš, výroba vánočních ozdob v Horním Bradle potrvá do konce dubna. Prodejna je nyní kvůli protiepidemickým opatřením uzavřena, ale jestliže vláda povolí otevření obchodů, bude svým zákazníkům k dispozici od pondělí do středy vždy od 8 do 14. 30 hodin. Polední přestávka je půlhodinová a začíná o jedenácté.