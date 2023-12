/FOTO/ Víkend byl kvůli přívalu sněhu velmi náročný jak pro hasiče a záchranáře, tak pro silničáře. Právě cestáři najezdili jen po silnicích II. a III., tříd 61 tisíc kilometrů, státovky tedy nepočítaje. Sněžilo na celém území Pardubického kraje, kde napadlo 20 až 35 centimetrů mokrého sněhu. A hodně se bouralo. Taktéž hrozily pády stromů a hasiči preventivně odstraňovali rampouchy.

Krajští silničáři najezdili o víkendu 61 tisíc kilometrů | Foto: SUS PK

/ZEDITOVANÁ TISKOVÁ ZPRÁVA HZS PK A SUS PK/

"Od 1. prosince do 4. prosince do 12. hodiny jsme zasahovali celkem u 191 události. Z toho jsme likvidovali následky 46 dopravních nehod a v 31 případech jsme odstraňovali popadané stromy," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk), která zajišťuje zimní údržbu na komunikacích II. a III. třídy, musela do terénu poslat téměř všechnu techniku. „Od pátečního odpoledne do nedělních ranních hodin byly skoro nepřetržitě na výjezdu všechny sypače. Probíhalo pouze střídaní řidičů a doplňování pohonných hmot a posypových materiálů,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Na silnice vyjížděly i traktory s pluhy a napříč celým krajem bylo současně v terénu i 150 strojů zajišťujících sjízdnost. Celkem najezdila vozidla SÚS Pk 61 tisíc kilometrů, spotřebovala 2178 tun soli, 670 tisíc litrů solanky a 1717 tun zdrsňovacího posypu. „Pro představu, v porovnání se stejným obdobím minulého týdne, se jedná o více než dvojnásobné výkony a například spotřeba suché soli se navýšila dokonce třikrát,“ sdělil ředitel SÚS Pk Zdeněk Vašák.

Práce silničářů pokračovala i v době, kdy už sněžení ustalo. V noci z neděle na pondělí silničáři obnovili posyp na všech udržovaných úsecích. „Děkuji za nasazení a velké úsilí řidičů a dispečerů na všech cestmistrovstvích, díky kterému se podařilo zabránit vyhlášení kalamitního stavu na komunikacích v naší správě,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Tento týden by měl být v Pardubickém kraji z pohledu zimní údržby klidnější. Meteorologové zatím neočekávají silnější sněžení. Ale zimní charakter počasí potrvá. Teploty půjdou nahoru jen pozvolna a čekat lze také sněhové přeháňky, mrznoucí déšť či mrznoucí mlhy.

Pondělní dopoledne se neslo hlavně ve znamení odstraňování rampouchů ze střech. Hasiči s automobilovými žebříky mířili do Svitav, Králík i Chrudimi.

"Sněhové převisy a rampouchy mohou ohrozit občany. Profesionální hasiči jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze v případě, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví, popř. majetek občanů. Hasiči také mohou pomoci v místech s větším pohybem osob (např. centra měst), na školách nebo zdravotnických zařízeních. Hasiči v této souvislosti všechny občany a majitele objektů upozorňují, že za bezpečný provoz staveb, tedy i za bezpečný stav a údržbu střech, zodpovídají výhradně majitelé těchto objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob. Měli by tedy i průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nebyli ohroženi kolemjdoucí lidé nebo majetek. Občané by měli při odstraňování sněhu ze střech postupovat maximálně opatrně, aby nespadli nebo se neprobořili. Dobré je i zvolit vhodnou taktiku – sníh odstraňovat rovnoměrně, nenahrnovat ho na jedno místo, ze sedlových střech odstraňovat sníh symetricky z obou střešních ploch – nejlépe současně! Je potřeba také dávat pozor při shazování sněhu ze střech do okolí, aby zbytečně nedošlo ke zranění chodců či přihlížejících nebo škodám na majetku," uvedla mluvčí Horáková.

Při oteplení se odtávající sníh může na rovné střeše posunovat a může dojít k destrukci střechy, ztěžklý sníh a tající části ledového příkrovu na střeše se mohou také odlamovat a ohrozit okolí budovy. Proto je podle ní důležité nejen odstraňovat sníh ze střech, ale i likvidovat nebezpečné sněhové převisy a rampouchy, které mohou svým pádem ohrozit kolemjdoucí osoby nebo majetek – pokud to nejde, pak rizikový prostor alespoň viditelně označit nebo ohradit. Pokud se ocitnete v nouzi, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.