Poté, co se v lednu na její činy přišlo, si žena vzala život. A to přímo v Tyršově domě, kde sokolská obec sídlí.

"Já osobně tam nepojedu, protože právě v tomto termínu máme už dlouho daný termín zasedání valné hromady v mé mateřské jednotě, kde jsem předsedou. Ale každopádně tam budou naši zástupci vysláni, my jako župa máme tři mandáty ve výboru," řekl Jindřich Kalous.

O dalším osudu starostky České obce sokolské Haně Moučkové tedy členové rozhodnou na celostátní schůzi devátého března. Samotná organizace má více než sto šedesátiletou tradici a je nejen největším, ale současně nejúspěšnějším tělocvičným spolkem.

Je dlouhodobé zpronevěřování peněz (40 milionů korun) blízkou spolupracovnící starostky podle něj důvodem, aby Hana Moučková rezignovala na pozici starostky ČOS? "Každopádně je to jeden z důvodů," sdělil Kalous s tím, že se k případu, který v současné době vyšetřuje policie, nebude blíže vyjadřovat. Dodal ale, že na mimořádné zasedání výboru ČOS pojedou vyslanci Sokolské župy východočeské - Pippichovy s jasně daným postojem. Neupřesnil ale, jakým.

Ani starostové sokolských tělovýchovných jednot nejsou ke kauze údajné čtyřicetimilionové zpronevěry většinou příliš sdílní. Až na některé. Unisono však tvrdí, že budou zastávat jednotný postoj.

"Já o ničem nevím, ani tu paní neznám," nechtěl se konkrétněji vyjádřit starosta TH Sokol Hlinsko Miloslav Zdražil. Svůj názor odmítl Deníku říct i starosta chrudimské TJ Sokol Jan Resler. "Nebudu se k tomu vyjadřovat," řekl.

Předák ronovských sokolů Miroslav Žítek podle svých slov základní informaci má, ale bere ohled na to, že případ v současné době šetří policie. "Ví se to, že starostka ČOS jezdila společně se svou asistentkou na dovolené. Zda si je platila sama anebo ne, to nevíme. Podle mého názoru Hana Moučková požádá o vyslovení důvěry a potom dá svou funkci k dispozici," odhadl Žítek vývoj situace.

Zato starosta TJ Sokol v Ústí nad Orlicí Pavel Kittlitz má na věc jednoznačný názor. O údajné zpronevěře ví a jak říká, je to pro něj šok a zděšení. "Pokud je to pravda, tak nekoresponduje s tím, co Sokol znamená. My v něm nepůsobíme pro peníze, ale pro pocit a poslání. Mělo by to skončit odvoláním starostky ČOS. Pokud má sebereflexi, odejde sama. Východočeská župa nás požádala o vyjádření a my jsme jí tlumočili, že jsme každopádně pro odvolání," zdůraznil Kittlitz.

