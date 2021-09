Soňo, jak vznikl nápad vytvořit azyl pro koně?

První impuls ke mně přišel před pětadvaceti lety, kdy jsem měla svého koně ustájeného v různých komerčních stájích. Na vlastní oči jsem viděla, jaký osud mívají koně, kteří svým majitelům již nemohou dopřát službu, jakou od nich očekávají. Většina takových koní končila na jatkách. Tento smutný osud se nevyhýbal ani těm sportovním, pracovním či provozním. V té době jsem v sobě začala pěstovat myšlenku, že bych ráda koníkům, kteří člověku sloužili a ve své nemohoucnosti se dočkávají jen nevděku a plánu posledního zužitkování, vytvořila místo, kde mohou láskyplně dožít. Všechny zachránit nelze, ale každý život se počítá. Sama jsem se však do takového projektu bála vrhnout, naštěstí, po mnoha dalších letech, jsem potkala spřízněnou duši, Zuzanku Holou, a najednou byla Koňská oáza na světě.

Bylo těžké sehnat pozemek?

Vytiskly jsme si letáčky, že sháníme pozemek na chov koní a roznesly je v místech, kde jsme si přály, aby naše Koňská oáza byla. A měly jsme štěstí. Ozval se nám pán a začalo se jednat o pronájmu objektu bývalého kravína s pozemkem.

Jaký měli koně život, než se ocitli v Koňské oáze?

První byl Princ, 24 let, bez jednoho očička, vyhublý na kost. Ve středu mi paní psala, že Prince musí nejpozději do pátku přemístit. Nechci rozebírat, co by ho čekalo, kdyby se to nepovedlo. Ačkoliv jsme ještě neměly ani smlouvu, ani zázemí, věděly jsme, že Princovi pomůžeme, děj se co děj. Štěstí nám přálo, šikovný pán, který nám následně objekt pronajal, postavil během odpoledne bytelný box, my přivezly krmení, seno, slámu a v pátek už Princ spal u nás. Bylo na něm znát, že ho předešlý majitel hodně bil, což nám potvrdilo i pár lidí, kteří ho z jeho bývalého domova znali, takže si dlouho nechtěl nechat sáhnout na hlavu, měsíc nebylo možné nasadit mu ohlávku. Postupně nabíral důvěru a nyní jsou ohlávka i síťka proti mouchám pro něj naprostá normálka. Miluje děti, tak spokojeného koně ve společnosti dětí jsem snad ještě neviděla. Sice nemá jedno oko, ale naprosto všechno má pod kontrolou.

A co čtrnáctiletá Linda?

To je kobylka se zlatým srdíčkem, která si při parkuru zlomila přední nohu. Pro mnoho koní to bohužel znamená utracení, neboť většina majitelů nechce nést náklady na léčení s nejistým výsledkem. Linda měla štěstí na dobré majitele, kteří jí dali šanci na život i na nový domov. Nyní má Linda nožku sice zahojenou, ale silně kulhá a nás čeká nápravná procedura kopyta, které je zdeformované. Zatím se to jeví, že by měla dostat ortopedické boty. Linda již nikdy nebude vhodná k ježdění, ale zato miluje mazlení a ve stádě dělá opravdovou parádu.

Soňa NavrátilováZdroj: Fcb Soňa Navrátilová

Poslední z trojice je Ninuška.

To je 28 let stará kobylka. Přijela hodně vyhublá a když nyní porovnávám její fotky s tím, jak vypadá teď, mám dojem, že je to úplně jiný kůň. Ninka má vzhledem ke svému věku a stavu zoubků speciální stravu. Jelikož nepožvýká normální seno, dostává máčené granulované seno. To sice dostávala i v bývalém domově, ale ty dávky jí prostě nestačily. My jsme jí se Zuzkou tu dávku každý den navyšovaly, až do fáze, kdy má k dispozici jeden pětadvacetikilový pytel na dva a půl dne. A najednou se začala opravdu pěkně zakulacovat. Je to tak, že zatímco naši velcí mají celou noc k dispozici neomezené množství sena, tak Ninka místo toho sena dostane na noc dvě plné dětské vaničky granulovaného máčeného sena, takže má celou noc co žvýkat.

Určitě je těžké financovat provoz takového zařízení, které je nevýdělečné. Máte nějaké sponzory?

My jsme ze začátku moc nekalkulovaly, prostě jsme do toho šly, že je potřeba Princovi rychle pomoci a že to zvládneme platit samy. Protože nás čeká řešení veterinárních záležitostí, nákup zásob sena na celý rok a hlavně plánujeme rozšíření, abychom mohly dále pomáhat, založily jsme transparentní účet 239181296/0600. Vytvořily jsme i malý dobročinný obchůdek, do kterého nám několik oslovených umělců věnovalo svoji tvorbu. Takže kdokoli si tam něco pořídí, potěší sám sebe a zároveň podpoří chod našeho domova pro koně v nouzi.

Nedávno se u vás uskutečnil první den otevřených dveří. Jaký byl jeho průběh?

Náramně jsme si to všichni užili. A naši koníci vzkazují: Chceme více návštěv, více mazlení a více pamlsků. Příchozí si s našimi koníky udělali selfíčka, pomazlili se s nimi a někteří si dokonce vyzkoušeli, jak se kůň čistí. Ti malí se na naší Ninušce vydali na procházku do lesa. Pro tento den jsme v naší stájové galerii uspořádaly výstavu obrazů a rukodělných výrobků.

Koňská oázaZdroj: Koňská oáza

Také nabízíte první procházky na koňském hřbetu. Princ asi ještě vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže vozit dospělé ani děti. Který koník to zvládne?

Ano, nyní je u nás možné domluvit svezení dítěte v sedle. Koník je vždy veden dalším člověkem. Příspěvek za vyjížďku je jedna z dalších možností, jak nám pomoci postarat se o koníky v nouzi. My jsme s touto variantou výpomoci nikdy nepočítaly, ale Ninka nám vykvetla do krásy, je to silný a zdravý koník plný elánu, takže jsme na ní začaly opatrně sedat. Nyní s ní chodíme ven na procházky, kdy mívá v sedle jednu z našich dobrovolnic, které si za to, že nám ve stáji pomáhají, mohou takto užít malou odměnu. Ráda bych jen doplnila, že členky našeho koňotýmu k nám chodily pomáhat půl roku bez nároku na nějaké ježdění, prostě jenom z lásky ke koním.

Koňská oáza nově nabízí malým návštěvníkům nejen projížďky, ale i geocaching. V čem spočívá tato hra?

Jedná se o zábavnou keškovou hru pro celou rodinu, která je umístěná v lesíku v Rabštejnské Lhotě. Na stezce je deset stanovišť, u kterých se nalézá keška, což je ve skutečnosti nádobka, která obsahuje papír s otázkou a možnými odpověďmi. Na každém dalším stanovišti je další keška, která bude obsahovat odpověď na předešlou otázku a zároveň i novou otázku s nabídkou možných odpovědí. Keška se nalézá vždy do pěti metrů od označeného stanoviště. Stanoviště jsou očíslována od jedničky do desíti. Souřadnice a detaily hry lze najít na našich stránkách ellanela.cz/ konska-stezka/.

Zůstane jen u trojice koní, nebo už máte vyhlídnutého dalšího budoucího obyvatele Koňské oázy?

Jsme rozhodnuté pomáhat i dalším koním. Jsme sice v začátcích a procházíme procesem rozvoje, ale díky podpoře přátel koní v nouzi můžeme takto společně zachránit další koňské duše v nesnázích.