V současné době žije v Pasíčkách 186 zvířat. Toto číslo se neustále mění, protože přibývají zranění jedinci a naopak ti vyléčení jsou vypouštěni do volné přírody. V loňském roce prošlo záchrannou stanicí 1727 zvířat. "Stanice bojuje o přežití. Jak opravdu vážná situace na Pasíčkách je, jsme se osobně přesvědčili začátkem tohoto měsíce při symbolické návštěvě. Proto jsme se rozhodli požádat o pomoc lidi s otevřeným srdcem, kterým není osud této úžasné organizace lhostejný a zapojí se do naší iniciativy SOS Pasíčka," uvádí Pavel Karal, předseda spolku Rozběháme Luži.

Cest, jak lze stanici pomoci, je hned několik. Na facebookových stránkách Rozběháme Luži stačí zveřejnit fotku či video s vaším zvířecím kamarádem a spolek věnuje za každý takovýto příspěvek Záchranné stanici Pasíčka 10 kilogramů krmiva. Přispět můžete i libovolnou finanční částkou a veškeré vybrané peníze půjdou též na krmivo. (č.ú. 2401735883/2010).

Věnovat lze i jakoukoliv věc, která bude nabídnuta zájemcům v chystané aukci. Ta začne o prvním březnovém dni a už nyní je její součástí více než sto darů. "Jakoukoliv věc, kterou už nepotřebujete, ale druhému by mohla být užitečná, mi prosím nabídněte do zprávy na facebooku do 26. února a domluvíme se na převzetí. Vytvoříme album, kde bude u každé položky stručný popis a vyvolávací cena," informuje členka iniciativy SOS Pasíčka Pavlína Nejedlá s tím, že minimální příhoz bude 10 korun a darované předměty se přijímají a vydávají v Cerekvici nad Loučnou

Expoziční část areálu Záchranné stanice Pasíčka v Boru u Proseče je tvořena z trvale handicapovaných jedinců naší fauny. Je složená z dravců, sov, větších druhů pěvců a některých savců.

Další pomoc? Darujte krmivo!

Veverky, pávi, hrdličky, labutě apod.: slunečnici, kukuřici, ječmen, oves, pšenici, těstoviny, rýže, luštěniny, vaječné krmné směsi, ovesné vločky, čerstvé ovoce, sušené ovoce, ořechy, proso.

Rys, lišky, ježci, kuny apod.: mražené kuřecí a králičí maso, kočičí a psí masové konzervy a granule či jiné pamlsky, vitamíny pro savce, těstoviny, rýži, vejce, ovesné vločky, dětské piškoty, zeleninu, sůl, pečivo sušené i čerstvé, apod.

Srny, kozy, divoká prasata: seno, sláma, ovoce, zelenina, zrní, kukuřici, sůl, tvrdé i čerstvé pečivo.

Spotřební materiál a vybavení do voliér: provazy, krmné misky (plastové, nerezové, keramické různým rozměrů), koupadla pro sovy a pěvce (plastová miska pod květináč o průměru min. 35cm, maskáčové sítě, plastové rohože (imitace trávy) či koberce na odsedávky, pro brodivé ptactvo vaničky na ryby (dětské plastové-větší velikost),

Údržba voliér a areálu stanice: různé velikosti štětců, hnědý luxol, rukavice pracovní i gumové, zahradnické nůžky, motyčky, lopaty, lopatka plastová i plechová, hrábě, plastové konve, vidle, kolečka, škrabky, nádoba na zimní

posyp,

Spotřební materiál a vybavení do karantény: čistící prostředky, pytle na odpad, hadry na vytírání, košťata, rýžáky, stelivo pro hlodavce, napáječky,

Spotřební materiál a vybavení do ošetřovny zvířat: dezinfekce, gázy, obvazy, náplasti, chirurgické a gumové rukavice, stříkačky, houbičky na mytí různých velikostí, teploměr, vlhkoměr, terarijní světla,

Do přípravny a skladu krmiva: kbelíky s víky, plastové sudy či popelnice, plastové přepravky či koše. Pro přípravu krmiva i starší mixér na směsi pro ptáčata, mlýnek na maso pro savce a na vaření masa větší kastroly.

Pro odchov mláďat savců (srnčata,zajíci) a pěvců: dětské kojící lahve(sklo i plast)+náhradní dudlíky, pro srnčata dětské pleny a ubrousky.