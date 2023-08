/ARCHIVNÍ FOTO/ Vzpomínáte na seriál Zkoušky z dospělosti? Parta gymnazistů se ráda scházela ve vinárně s tolerantním číšníkem, a když se k ní přidali profesoři Eliška Balcerová a Jiří Bartoška, spolužáci byli na vrcholu blaha. A co Dobrá voda? Hned v prvním díle je záběr na Ivu Janžurovou, která na hotelovém parkovišti sleduje „manžela“ Petra Haničince za volantem náklaďáku na přepravu koní. Zásadní roli ve dvou oblíbených seriálech České televize hrál Hotel Bohemia v Chrudimi, který se právě v 80. letech mohl pyšnit obdobím největší slávy. Teď už je z něj strašák města s malou nadějí na další život.

Záběry ze seriálu Dobrá voda | Foto: ČT

Zkoušky z dospělosti se v Chrudimi natáčely v roce 1978 a mladí herci v čele s fešákem Janem Čenským vzbuzovali obdiv místních dívek. „Často jsme s kamarádkou Janou stávaly u hotelu a čekaly, až je uvidíme. Já jsem byla zamilovaná do Tondy Navrátila, Jana zas zbožňovala Čenského. A kluci zas mohli oči nechat na krásné a patřičně vyvinuté Ljubě Krbové,“ vzpomíná s úsměvem dnes šedesátiletá Chrudimačka Renata.

Chátrajícího hotelu je jí líto. „Naše parta tam ráda v 80. letech chodila. Měli dobré pivo i jídlo a nebylo to tam drahé. Když člověk vešel do recepce a poté do restaurace, cítil se jako ve velkém světě. A dnes? Ani ty sakury už tam nejsou, vždycky nádherně kvetly. A samotný barák, to je hrůza se na něj podívat," dodává Renata.

Po Zkouškách z dospělosti se filmaři do Chrudimě vrátili za tři roky. Seriál Dobrá voda, který v současné době Česká televize reprízuje, se ve velké většině odehrává ve Slatiňanech, protože se točí kolem koní v místním hřebčíně. Avšak děj významně zasahuje i do samotného hotelu Bohemia v Chrudimi. Pracuje tam v recepci Hovorova manželka, kterou hraje Iva Janžurová společně s kolegyní ztvárněnou Ivanou Andrlovou. Tu velmi miluje mladý Hovora, tedy Vladimír Dlouhý. I on, protože má nepřekonatelný strach z koní, nakonec v hotelu skončí jako číšník.

„Rád se na seriál dívám, jsou tam nádherné záběry slatiňanských kladrubáků. Ale i ta Chrudim je zajímavá, hlavně záběry z interiéru hotelu. Když vidím reliéf za stolem v recepci, vzpomínky se mi vrací. Pochybuji, že ho někdo uchoval, je to velká škoda. Jsem zvědav, zda se konečně podaří po více než deseti letech s hotelem něco udělat. Já to vidím skepticky," říká důchodce Josef z Pardubic, který prožil v Chrudimi půlku svého života.

Záběry ze seriálu Dobrá vodaZdroj: ČT

Když vznikaly oba televizní seriály, Hotel Romania, tak se tehdy jmenoval, byl v nejlepší kondici. Pro veřejnost se otevřel 3. ledna 1971 a jméno dostal díky spolupráci z tehdejší ČSSR a Rumunskou lidovou republikou. Rumuni, kteří údajně spláceli Československu dluh, dokázali obrovský komplex postavit za rok a půl, tedy v rekordní době. V hotelu pobývali vzácní hosté z kulturního světa, například v roce 1984 tam tři noci spal italský herec Marcello Mastroianni. Nebo také slavný tenista Ivan Lendl.

Dnes už zpěvákům, hercům nebo podnikatelům slouží k ubytování několik malých chrudimských penzionů nebo spíše volí hotely v blízkém okolí. Tím město přichází o velké peníze, a tak nedávno vznikla myšlenka hotel koupit, opravit a pronajmout.

Hotel Bohemia



Kde stojí: Masarykovo náměstí v Chrudimi

Kdy a kým byl postaven: Výstavba hotelu byla zahájena 1. června 1969 a za pouhých 18 měsíců mohli přijít první hosté. Objekt postavili Rumuni na základě smlouvy mezi oběma republikami.

Kdy a jakou zažil největší slávu: Největší slávu zažil, když se v něm natáčely dva seriály Zkoušky z dospělosti (1978) a Dobrá voda. V hotelu pobývali vzácní hosté z kulturního světa, například v roce 1984 tam tři noci spal italský herec Marcello Mastroianni.

Odkdy a proč chátrá: 2. ledna 2013 byl provoz největšího chrudimského hotelu přerušen. Důvodem byly machinace s dotacemi, které měly soudní dohru. Kvůli tomu se rekonstrukce zastavila a vlastník už v ní nechce pokračovat.

Starosta František Pilný míní, že peníze by Chrudim našla díky prodeji zámku s parkem v Přestavlkách, který občané města nevyužívají. Majitel Hotelu Bohemia na svém majetku nelpí a ochotně by ho prodal.

Prostor před Hotelem Bohemia.Zdroj: Deník / Nečina Marek

Jednání zatím probíhají a na veřejnost zatím nepronikla žádná konkrétní informace o tom, jak bude město postupovat dál.

A tak objekt, který zažil velkou filmovou slávu, dál hyzdí příjezd do města od Prahy. Pokud se kolemjdoucím zdá, že straší uvnitř rozestavěné budovy, nejsou daleko od pravdy. Při bližším ohledání je zřejmé, že hotel si oblíbili vandalové i někteří bezdomovci, kteří bývalou chloubu Chrudimi bezostyšně plundrují.