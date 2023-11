Trn z paty by mohli nemocnicím v Pardubickém kraji vytrhnout absolventi stipendií, která studenti využívají už šest let. Od loňska mohou příspěvky čerpat i středoškoláci.

„Pro letošní školní rok máme na stipendia pro studenty vyhrazenou částku téměř 700 tisíc korun. Studenti se přitom zavazují odpracovat pro naši společnost tolik let, po kolik jim bylo stipendium poskytováno. Výjimkou jsou zdravotničtí záchranáři. U nich je závazek z důvodu povinné praxe dvojnásobný,“ sdělil generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Studenti lékařských fakult mohou získat měsíční stipendium ve výši 5500 korun, studenti nelékařských oborů 5000 korun a žáci zdravotnických škol 3000 korun. „Finanční prostředky nemocnice vyplácí během celého akademického a školního roku. Výplata prvních stipendií proběhla v polovině minulého měsíce,“ dodal ředitel.

V současné době stipendia v Pardubickém kraji využívá 15 studentů, a to především z vysokých škol. „Nejčastěji jde o studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Masarykovy univerzity v Brně,“ uvedla ředitelka personálního úseku Nemocnice Pardubického kraje Alena Brandová.

Další mladí lidé studují lékařské fakulty v Hradci Králové, Olomouci, Praze nebo Plzni. V loňském roce navíc nemocnice rozšířila nabídku stipendií i na studenty středních škol Pardubického kraje. „Z těchto stipendistů už nastoupila na chirurgické oddělení Pardubické nemocnice první absolventka,“ doplnila Brandová.

Pro tento rok přiznala krajská nemocnice stipendium deseti studentům. Jedná se o tři budoucí lékaře a tři všeobecné sestry, dále dva radiologické asistenty a dvě porodní asistentky. „Pět z těchto studentů se zavázalo v budoucnu nastoupit do Orlickoústecké nemocnice, tři do Pardubic a po jednom do Litomyšle a Svitav,“ podotkla mluvčí krajských nemocnic Kateřina Semrádová.

V průběhu příštího roku očekávají nástup absolventů stipendijního programu do všech nemocnic v Pardubickém kraji.

Dobrou zprávou pro nemocnici ve Svitavách je i zřízení vyšší odborné školy na zdejší zdrávce. Ta se prvním studentům otevře příští rok v září. „Cílem naší školy i spolupracujících institucí a lékařů je stabilizace nelékařského personálu v regionu. V minulých desetiletích se opakovaně měnila pravidla pro vzdělávání zdravotníků, což způsobilo úbytek zájmu o studium těchto profesí. Přitom povolání všeobecné sestry vedle lékaře a vědce považuje podle průzkumů veřejného mínění naše společnost za nejprestižnější profese,“ řekl ředitel svitavské zdravotnické školy Radim Dřímal.

V září na vyšší odbornou školu nastoupí prvních 30 studentů, a to na obor diplomované všeobecné zdravotní sestry.