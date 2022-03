Dalším místem, kde nově využijí dešťovou vodu, je Dětské centrum Veská u Sezemic. Tam vzniknou tři podzemní nádrže na zadržení vody. Ta pak bude určena k zalévání místní zahrady. Letos by na základě schváleného projektu měly začít přípravy a stavět by se mělo v příštím roce.

Ředitelka centra Markéta Tauberová uvedla, že jim zadržená dešťová voda pomůže hlavně v letních měsících při udržování květinových záhonů a travnatých ploch. „Náš areál je jedna velká zahrada a máme i poměrně velké travnaté plochy zejména s dětskými hřišti, z nichž jedno je přístupné běžné veřejnosti. Také máme malou užitkovou zahrádku, kterou společně s našimi zaměstnanci pomáhají udržovat i naše klientky sociální služby sociální rehabilitace,“ doplnila Tauberová.

V Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí už vodu po dešti sbírají, ale zatím putuje nevyužitá do kanálu. Při rekonstrukci chodníků u ústavu v roce 2020 totiž vybudovali dešťovou kanalizaci, ale voda z ní odtéká rovnou do splaškové kanalizace. V letech 2023 až 2024 by měla na konci kanalizace vzniknout vpusť, která bude napojena do budoucí akumulační nádrže.

„V ústavu máme vybudovány závlahové systémy, které udržují zelené záhony pod kolonádou, v předním parteru a na zelené střeše rehabilitačního bazénu. Jsme přesvědčení, že by se s dešťovou vodou mělo nakládat hospodárně, a toto vidíme jako cestu,“ uvedla ředitelka ústavu Světlana Jeřábková.

Náklady na zařízení na využití dešťové vody ve zmíněných třech zařízeních vyjdou zhruba na 7,5 milionu korun. Pro centrum ve Veské jsou předpokládané náklady 2 miliony korun, téměř 1,5 milionu by měla pokrýt dotace.

Stejnou výši dotace by měl obdržet také projekt v Brandýse nad Orlicí, jehož předpokládané náklady jsou lehce pod dvěma miliony korun.

„Nejvyšší částkou je pak necelých 3,5 milionu korun na projekt v Moravské Třebové. Tam by měla být dotace ve výši dvou milionů korun,“ dodal Valtr.