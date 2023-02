„Dostávají se k nám názory, že jsme tomu měli zabránit a nedovolit ukončení činnosti. Je zapotřebí si uvědomit, že banka je soukromý právnický subjekt, a pokud se z ekonomických důvodů rozhodne činnost pobočky ukončit, nemáme žádné nástroje, jak tomu zabránit. Přesto jsme s vedením České spořitelny jednali o našich požadavcích,“ řekl starosta Bubeník.

Město chtělo pobočku nahradit mobilním bankéřem. Ani na to ale Česká spořitelna nepřistoupila.

Seniorům nebo imobilním lidem by podle představy radnice mohl zrušení pobočky ČS vynahradit mobilní bankéř. Ani tato představa ale nedopadne.

„Nabídli jsme kancelářské prostory na městském úřadě pro zřízení této služby. Jeden den v týdnu by mohl být bankéř klientům k dispozici stejně jako doposud na pobočce. Bohužel nám bylo řečeno, že služba mobilního bankéře byla pro neefektivnost spořitelnou zrušena,“ informoval starosta.

Mluvčí ČS František Bouc Deníku potvrdil, že služba mobilního bankéře se v Třemošnici skutečně zavádět nebude.

„Osobní obsluha bude dostupná v nedaleké pobočce s pokladnou v Čáslavi, která sídlí na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Na stejné adrese jsou také bankomaty pro výběr a vklad hotovosti v nepřetržitém provozu. Poradenské služby jsou samozřejmě dostupné také v kterékoli jiné pobočce. Své účty a finance mohou klienti pohodlně spravovat i v internetovém či mobilním bankovnictví George,“ odpověděl mluvčí.

Už dříve zavřela Česká spořitelna své pobočky rovněž v Chrasti, Nasavrkách, Luži, Proseči a dokonce i ve Slatiňanech, kde přitom byla krátce před tím rekonstruována.

Návrh města vyměnit stávající bankomat za typ, který bude umožňovat i vklady, se rovněž nesetkal s kladnou reakcí. „V Třemošnici bude nadále klientům k dispozici 24 hodin denně náš bankomat, který umožňuje kromě výběru hotovosti například zadání jednorázového i trvalého platebního příkazu, zaplacení složenky, dobití kreditu mobilního telefonu, změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty,“ uvedl Bouc.

Třemošnická radnice obdržela informaci o ukončení činnosti pobočky o posledním lednovém dni. „Potom jsme čekali na stanovisko vedení České spořitelny k našim předloženým návrhům. Odpověď jsme obdrželi 20. února s tím, že jsme nebyli vyslyšeni. Myslím, že je zapotřebí vědět, že jsme to nenechali bez návrhů na alespoň dílčí řešení,“ poznamenal starosta Bubeník.

Zmenšují pobočkovou síť

Jenže Třemošnice není v okrese jediná. Rozhodnutí velkých bank zeštíhlit svoji pobočkovou síť a přesunout co nejvíc služeb a klientů na internet uspíšila koronavirová epidemie. Česká spořitelna má ve srovnání s jinými bankovními ústavy největší počet poboček. „Přesto však nemůžeme být všude. Snažíme se přizpůsobovat našim klientům a mít pobočky tam, kde je nejvíce využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme a podle míry jejich využití je přemísťujeme či zvětšujeme jejich spádovou oblast, případně uzavíráme,“ vysvětlil Bouc.

Někteří lidé rozhodnutí kritizují. „Zruším účet a převedu si ho do Poštovní spořitelny. I když v této době nikdo netuší, zda nebude i pošta rušit pobočky. Já jinou možnost nemám. S počítačem to neumím a harcovat se do Čáslavi nebo Heřmanova Městce nehodlám,“ podotkla rázně seniorka Marie, která je klientkou ČS už čtyřicet let.

O generaci mladší Jan si ze zrušení třemošnické pobočky spořitelny nic nedělá. „Taková je doba, internetové bankovnictví je pro klienty pohodlnější. Já osobně jsem nikdy do kamenné pobočky ČS nevstoupil, nemám k tomu důvod. Jediný by vznikl, kdybych si chtěl zřídit hypotéku, a to nemám v úmyslu,“ řekl pětatřicetiletý muž.

V dubnu 2020 se nadobro zavřely rovněž dveře pobočky ČS v Chrasti. Starosta města Vojtěch Krňanský to označil jako nefér jednání. „Přestože jsem ještě loni byl ujištěn, že se uzavření neplánuje, se mi najednou dostal do ruky dopis s oznámením z rukou regionálního ředitele provozu, jehož jsem nikdy dříve neviděl. Jsem zklamán přístupem České spořitelny, kdy nikdo z jejích zástupců nedokázal město o této situaci dopředu informovat,“ řekl tehdy Krňanský.

V roce 2016 se Česká spořitelna rozhodla uzavřít své pobočky v Nasavrkách, Luži a Proseči. Lidé v Nasavrkách se s tím nechtěli smířit, a tak mezi nimi kolovala petice. Svého cíle ale nedosáhla.

V roce 2017 čekal obdobný krok pobočku ČS ve Slatiňanech. „Celá budova tehdy prošla rekonstrukcí a za půl roku ji uzavřeli. Zřejmě mají peněz dost,“ mávl rukou senior Milan, který odmítl za vyřízením peněžních transakcí cestovat do Chrudimi a nyní svůj účet spravuje prostřednictvím internetového bankovnictví.