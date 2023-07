V září uplynou tři roky od otevření skateparku u Tesca. Mládež, která se aktivitě věnuje, chodí do areálu denně a rampy a překážky jsou plně využívané. Už od doby výstavby se vedla diskuze o tom, zda má být areál oplocen a být pod dohledem správce, který by dohlížel na bezpečnost dětí i na to, aby se po zemi neválely odpadky.

Vstup do skateparku byl nejdříve zpoplatněn, vstupné bylo možné zaplatit prostřednictvím SMS zprávy. „Neosvědčilo se to,“ uvedl radní Aleš Nunvář. Návštěvnost se proto ani nedá spočítat, ale podle Nunváře je velmi vysoká. Zde začíná první rozpor se starostou města Františkem Pilným. Ten je zastáncem toho, aby se areál oplotil. „Měl by tam být dozor, který by dohlédl na pořádek,“ řekl Pilný.

Stará auta trápí sestřičky domácí hospicové péče v Chrudimi. Může pomoci sbírka

Legální plocha pro sprejery, která má vzniknout právě ve skateparku, by byla po stěnách v Husově a Palackého ulici už třetí. Starosta Pilný pro to na rozdíl od Nunváře nemá pochopení. „Skatepark stál sedm milionů korun a já to pokládám za jeho degradaci, to je můj názor. Pro graffiti zkrátka nemám pochopení - sprejeři často čmárají na zdi historických budov v centru, a proto z principu s tím mám problém,“ poznamenal.