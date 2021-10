Na pohotovostní linku Záchranné stanice Pasíčka v Boru u Skutče na Chrudimsku zavolal pán, že zachránil netopýra. Majzlíkem vysekal díru v betonové zdi, aby ho "vysvobodil" z úzké štěrbiny. "Pravděpodobnější je, že tam netopýr neuvízl, ale chystal se k zimnímu spánku," komentovala tento čin Majka Cachová ze záchranné stanice. Netopýři si podle jejích slov vybírají různé úkryty. Některé druhy upřednostňují prostor, kde volně visí, jiné si vyhledávají štěrbiny - dutiny stromů, panelové domy, škvíry mezi cihlami. Jsou schopni se protáhnout i velmi malým otvorem, což se podařilo "zachráněnému" netopýrovi toužícímu po vydatném zimním spánku.

Záchranná stanice:

tel.: 777 678 777. 774 739 595

email: stanice@pasicka.cz

Další aktuální kapitolou jsou ježci, kteří si v tomto období začínají vyhledávat zimní úkryty. Pokud jde o pozdně narozená mláďata s nízkou hmotností, která jim neumožňuje úspěšně přežít zimu, je lidská pomoc potřebná. Ježci mají nedostatečnou hmotnost pro přezimování, pokud mají ve druhé polovině října méně než 400 g anebo v listopadu méně než 600 gramů. "Jednou jsme našli na zahradě mládě, bylo to v listopadu a venku byla zima. Vzali jsme ho domů do tepla a zavolali na záchrannou stanici. Vím, že mléko není pro ježky vhodné, tak jsme mu dali maso z kočičí konzervy," vzpomíná padesátiletá Jana z Heřmanoměstecka. Doufá, že nalezenec ve stanici přečkal ve zdraví zimu a byl vypuštěn zpátky do přírody. Právě odborná péče je na místě. Pokud by si paní Jana ježka nechala, dobrým úmyslem by ho mohla zabít. Tato zvířata totiž potřebují ošetření vhodnými veterinárními přípravky na odčervení, protože na komplikace způsobené parazity umírá většina ježků držených v lidské péči. V záchranné stanici navíc nehrozí ochočení, což by bylo překážkou pro návrat zpět do přírody.

Nesahejte na zajíčky a srnčata!

Důrazné výzvy a dobré rady se objevují v médiích každoročně a přesto je lidé přehlížejí. Při pohledu na roztomilé mládě neodolají a odnesou ho z pole nebo lesa do "bezpečí". S tím mají zkušenosti i strážníci Městské policie v Pardubicích. "Jedna paní nám na služebnu donesla zcela zdravé srnčí mládě. Našla ho v lese, zdálo se jí opuštěné a tak ho vzala a odnesla. Srna už své mládě zpět nikdy nepřijme. Juniora jsme tedy museli předat do Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka. Nikdy, opravdu nikdy prosím nesahejte na mláďata volně žijících savců, pokud nejsou viditelně zraněná! V době vševědoucích mobilních telefonů je toto obzvlášť nepochopitelné jednání," řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Než lidé začnou zachraňovat zvíře, měli by se o tom poradit s odborníky. "Každý umíme něco, proto vám rádi i po telefonu poradíme," vzkázala Majka Cachová z Pasíček.