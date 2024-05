"Srnka byla březí a spadla do těžební jámy asi 30 m hluboké. Do jámy byl vstup možný jen po žebříku," informovala mluvčí HZS Pardubického kraje Vendula Horáková.

"Srnka neměla na sobě viditelná zranění, a tak bylo pracovníky záchranné stanice doporučeno zvíře vypustit, jinak by mohlo zemřít na stres při jeho převozu," dodala Horáková.

Psí Matka Tereza z Chrudimska zachraňuje hafany z okolí i romských osad

Srnku z mřížky branky vyprošťovali v pondělí ráno hasiči ze stanice v Žamberku. "Použili jsme hydraulický rozpínák k vysvobození. Vyděšené zvíře ale znovu vběhlo do prostoru, odkud se nemohlo dostat, a tak jsme srnku znovu odchytli, vzali do náruče a přenesli do lesa," uvedli profesionální hasiči na síti X.

Mohlo by vás zajímat: Čápata ze Sezemic byla vysílená podvýživou, skončila v záchranné stanici Pasíčka