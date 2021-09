Spolu s majitelem tak hasiči odstřihli lanko ohradníku, srnce vysvobodilo a hned vypustili zpět do přírody.

„Když jsme přijeli na místo srnec křičel, protože měl lanko zamotané nejen v parůžkách, ale jak sebou škubal, tak si zamotal do lanka i zadní nohu,“ přiblížil záchrannou akci velitel chrudimské stanice Michal Mrázek.

Hasiči z Chrudimi vyráželi na pomoc srnečkovi, který se nedaleko obce Bylany zamotal do lanka ohradníku.

