Věděli jste, že namísto Komerční banky sídlila za totality v budově Česká spořitelna? Podle pamětníků je to tak. Naproti dlouhou řadu let stála lékárna, nyní tam je second hand. Ale pojďme dál do kopce Široké ulice. Partiové zboží v rohovém krámku, fotograf a zelenina, kterou později nahradil bytový textil a záclony. V levotočivé zatáčce se nacházela prodejna luxusu a hned vedle byla velká drogerie, kde se daly sehnat podpultové věci jako mýdlo s vůni jablka nebo intim spray Impuls.

Přejdeme Filištínskou ulici a jsme u lahůdek, které přežily doposud. „Pamatuji se, že jsme se spolužačkami byly každodenními návštěvnicemi kvůli báječnému jahodovému koktejlu. I teď, po padesáti letech, si tam chodím zamlsat, mají báječné zákusky,“ pochválila Chrudimačka Eva současné provozovatele.

Kdo si chtěl koupit čepici nebo klobouk, mohl hned v malém krámku vedle mléčného baru, teď taková prodejna v Chrudimi chybí. Potraviny zaměřené na pečivo a mléčné výrobky voněly až na chodník a nad nimi bylo slušně zásobené papírnictví a v sousedství prodejna Supraphonu.

Zabíjení kaprů

Po levé straně Široké ulice už nám zbývají veliké domácí potřeby a také rybárna. „Chodila jsem tam jako holka mamce pro jikry a mlíčí, vydržela jsem navzdory rybímu puchu dlouhou dobu pozorovat živé ryb v kádi. Přiznávám, že mě jako holku bavilo i zabíjení kaprů, dnešní rodiče by to asi šokovalo. Ale to je život,“ usmála se při vzpomínce šedesátiletá Jana.

Výčet obchodů uzavírá pověstná lékárna, kterou později provozoval svérázný a charismatický lékárník Kryštof Harant.

Při pohledu na kostel po levé straně lidé rádi chodili do skvěle zásobené drogerie, hned vedle byly dětské oděvy a také galanterie. Následovaly partiové zboží, květinářství a restaurace U Slejšků. Přes uličku pak prodejna sportovních potřeb.

Kráčíme ke kostelu, v jehož sousedství stály zelenina a potraviny. V podloubí bylo partiové zboží, vedle budovy radnice se dlouhá léta prodávala obuv. Přejdeme metráž koberců a záclon a už jsme u starého dobrého Žraloka. Grilované kuře, které se tam prodávalo, nenašlo za třicet let následníka.

„Jednou jsem mluvila s paní, která tam pracovala. Tajemství toho kuřete prý bylo v tom, že ho přes noc nakládali do piva a koření. Na tu chuť a šťavnatost nejde zapomenout,“ poznamenala Chrudimačka Romana.

František má na Žraloka také vzpomínky z mládí. „Jako studenti jsme se tam občas stavovali na vlašák - 10 deka se dvěma rohlíky, cena celkem 3,60 korun,“ zavzpomínal.

Náměstí uzavřeme zlatnictvím, trafikou před poštou a masnou, která naštěstí nezmizela ze seznamu bývalých obchodů, její sekaná nebo ovar patří k oblíbeným pochoutkám Chrudimáků.

Čedok, velká prodejna hraček, sklo-porcelán, textil, knihkupectví a bižuterie uzavírají pravou stranu Široké ulice z pohledu od Muzea.

„Zrovna včera jsem s manželkou procházel Širokou ulicí na náměstí a vyprávěl jí, kde co bylo. Ač je o 17 let mladší, všechno si vybavila,“ řekl Chrudimák Dan.

V centru je mrtvo

A takových lidí je hodně, někteří však kritizují sedmnáct brzdících stupňů, které odrazují motoristy vjet do centra města. Obchodníci pak mají hodně těžké udržet si zákazníky. „Teď náměstí a centrum města vůbec nežije, možná tak o pouti. Ale jinak je tam o víkendu úplně mrtvo a lidí by se napočítalo na prstech jedné ruky,“ napsal do diskuze o vzpomínkách na staré obchody Martin.

„Chrudim dřív v centru žila, byla tam obchodní tepna. Každý krám měl jasně dané zboží, šlo se na jistotu,“ přidala se do debaty Dana.

Vedení města se snaží lidi do centra nalákat, zrušilo například poplatky za předzahrádky.