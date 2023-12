Bývalé vedení Chrasti na Chrudimsku v čele se současným starostou Vojtěchem Krňanským čelí nařčení, že městské byty prodávalo v roce 2021 vybraným zájemcům o polovinu levněji, než byla jejich tržní hodnota. Se svým zjištěním přišel renomovaný a důvěryhodný Deník N.

V třítisicovém městečku Chrast kvůli tomu v srpnu zasahovala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Zajistila zde podle Deníku N řadu dokumentů. Vyšetřuje tu podivný rozprodej městských bytů. Byty 3+1 si údajně koupili mimo jiné radní a policista, tajemnice nebo zastupitel za zhruba polovinu tržní ceny. Podle starosty šlo o nájemníky, cenu stanovil odhad a město navíc potřebovalo rychle peníze.

Kauza se má týkat rozprodeje dvou desítek městských bytů do soukromého vlastnictví. Část bytů si podle Deníku N kupovali dlouholetí nájemci. Garsonky prodávala radnice lidem za méně než půl milionu korun. Za byty 3+1 zájemci platili kolem milionu.

Starosta Vojtěch Krňanský, který v minulém volebním období působil ve stejné funkci, ale v jiném dresu - hnutí ANO, popírá, že by v případě prodeje bytů udělal chybu. Dvě desítky bytů se podle něj prodaly na základě ceny stanovené oficiálním znalcem, který ale podle něj dlouhodobě znal místní situaci nemovitostí.

„Pokud říkáte, že se ty byty dají prodat dráž, tak já říkám, že možná. Ale my jsme potřebovali peníze,“ prohlásil Krňanský pro Deník N. Prodej kritizuje vedle dalších dlouholetá bývalá starostka města Martina Lacmanová. Poukazuje právě na cenu. „Ve stejnou dobu se srovnatelně velké byty v naší lokalitě prodávaly za vyšší cenu," tvrdí pro Deník N Lacmanová. Krňanský naopak v kauze vidí politický boj.

„Vím, kdo na mě podal trestní oznámení, bylo mi to slíbeno. Já vím, že je to politický proces, já jsem s tím úplně v pohodě. Jde to od člověka, co je neúspěšný kandidát a je to úplně v pohodě,“ řekl Krňanský. Podle Deníku N ale není vyloučeno, že tímto svým vyjádřením míří na úplně jiné lidi než Lacmanovou. Kritiků rozprodeje městských bytů za údajně podivných podmínek je víc.

