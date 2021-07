V kuchyni se zřejmě umí otáčet i rosický starosta Zdeněk Volejník, který poprvé v životě, a zřejmě i úspěšně, zavářel třešně. Jak přiznal, chybí mu kompoty od babičky, na kterých ujížděl v dětství i jako dospělý muž. "Protože i když jsem vlastně úředník, sranda musí být. Věnuji jednu skleničku s opravdu jednou jedinou a dost opovážlivě a nabubřele hlásající etiketou do tipovací soutěže," napsal Volejník na facebook, kam vložil i fotografii kompotu s nápisem na víčku "Rosické starostenské třešně 2021".

Vyhlášená tipovací soutěž se týká Z-Boxu společnosti Zásilkovna, který se nachází poměrně krátkou dobu v Rosicích. Lidé mají odhadnout, jaký počet balíčků už stihl v červnu vydat.

"Ale pozor! Riskujete - kompot je domácí, je to poprvé, co jsem něco takového dělal a receptů a rad bylo tolik, že jediné, co snad naprosto přesně vím, že se do toho dává - jsou ty třešně!!! Za chuť neručím, i když před zavařením byly ty třešně tak vynikající, a ochutnávače klidně udělám. Třešním a zavařování zdar," uzavřel starosta svůj vtipný příspěvek.