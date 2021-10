Starý skatepark stále čeká na další využití. Původně o něj projevilo zájem vedení obce Prosetín, ale nezajistilo jeho odvoz. Proto chrudimští zastupitelé rozhodli, že skateperk převezme jako dar městská organizace SAMCH.

V novém chrudimském skateparku je stále živo. Černobílou hru stínů zachytil fotograf Jan Kočičák Kočí. | Foto: Jan Kočičák Kočí

„Ta s ním už může sama nakládat a vítá každého zájemce, kdo by měl o celý, nebo část, skateparku zájem. Neváhejte, jinak skončí ve šrotu, a to by byla velká škoda,“ vyzval případné zájemce místostarosta města Aleš Nunvář.