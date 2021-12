Šťastný konec: Z garsonky hrůzy se třináct opuštěných koček dostalo do bezpečí

Unii práv zvířat se podařilo tento týden získat nové domovy pro třináct koček, které zůstaly osamocené po převozu majitelky do nemocnice. Díky výzvě na sociálních sítích a v Deníku je problém vyřešen, a to doslova na poslední chvíli - kočky by byly zřejmě vyhozeny na mráz.

Dvanáct koček osiřelo, Unie práv zvířat pro ně hledá domovy | Foto: Diana Šlechtová

"Byt i celé patro byly zamořeny nesnesitelným zápachem z moči a exkrementů, což můžeme potvrdit z osobní zkušenosti, a lidé bydlící v okolních bytech tím trpěli. Musím říct, že si ani neumím představit, jak v takovém zápachu mohla paní s kočičkami žít v miniaturním prostoru maličké garsonky," poznamenala předsedkyně Unie práv zvířat Diana Šlechtová. Psali jsme dříve: Dvanáct koček osiřelo, Unie práv zvířat pro ně hledá domovy. Podívejte se V poslední chvíli pomoc s umístěním nabídl spolek Kočičí naděje Sezemice, který přijal pět kocourků a jednu kočičku. Další opuštěnce si rozebrali hodní lidé - jedna žena se dočasně ujala čtyř nejubožejších a nejzbědovanějších koček, jednu kočičku s dvěma koťátky si adoptoval mladý manželský pár ze Skutečska. "Vzhledem k tomu, že depozita zpravidla bývají plná, povazuji tuto operaci Kulový blesk za veliký zázrak. Vše proběhlo doslova na poslední chvíli, ale podařilo se. Vám všem, kteří jste se podíleli na pomoci kočičkám v nouzi, moc děkuji," vzkázala Diana Šlechtová.