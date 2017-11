Sto dětí přijde na čas o školku, některé zůstanou doma

Chrudim - Chrudimští radní schválili přerušení provozu Mateřské školy Víta Nejedlého v Chrudimi v období od 2. května do 24. srpna příštího roku. Důvodem je plánovaná rekonstrukce ke snížení energetické náročnosti budovy školy.

Budova chrudimské MŠ Víta Nejedlého.Foto: Deník/ Marek Nečina

Radnice o přerušení provozu informuje s velkým předstihem, neboť si je vědoma toho, že přerušení provozu školky je pro děti i jejich rodiče komplikací.

„Stavební práce ale budou takového rozsahu, že bez omezení provozu by je nebylo možné realizovat,“ říká místostarosta města Jan Čechlovský. V rámci stavebních prací se bude provádět rozsáhlá oprava elektroinstalace, výměna oken a zateplení a osazení vzduchotechniky do tříd. Stavební úpravy se přitom budou týkat obou objektů mateřské školy – kromě samotné školky také hospodářského pavilonu. „Celková investice bude činit téměř 9,5 milionu korun, část z toho se nám podařilo získat z evropské dotace,“ doplňuje místostarosta.

Momentálně již probíhají jednání s rodiči o přerušení docházky. Pro děti, které budou k docházce přihlášeny, bude zajištěn náhradní provoz v některých školkách v Chrudimi a v Topoli.

Do čtyř oddělení školky je aktuálně přihlášeno na 112 dětí. Některé z nich zůstanou zřejmě po dobu oprav doma, například s maminkami na mateřské dovolené, jiné zase jejich rodiče svěří třeba do péče prarodičů. Předpoklad tedy je, že nakonec nebude nutné hledat náhradní školku pro úplně všechny ratolesti. Dětem, které budou na dobu rekonstrukce od května do srpna odhlášeny, nebude v tomto termínu účtován poplatek za předškolní vzdělávání.

Město Chrudim investuje do svých školských objektů systematicky. V úterý minulého týdne si město například od dodavatele převzalo zrekonstruovanou budovu tvořící součást areálu Základní školy U Stadionu.