Už před časem se příjem koček omezil pouze na koťata, která by se sama o sebe nepostarala. Místo zbylo i na kočky jevící známky onemocnění nebo zranění, například sražené autem, pokousané od psa nebo týrané. Kapacita je však nyní přeplněná a pokud někdo najde zraněného mňoukajícího tvora, má kontaktovat městskou policii na lince 156. Zdravé dospělé kočky se o sebe ve svém teritoriu umí postarat.

Dokud nebude adoptováno víc než patnáct koťat, příjem opuštěných nebo zraněných zvířat je do odvolání zastaven.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.