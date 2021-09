Svůj zážitek z příjezdu Andreje Babiše do Pardubického kraje líčí žena z Chrudimi, která ve frontě v masně zaslechla vyprávění jedné z důchodkyň. „Když nebudu volit Babiše, bude mi mladá dávat osm stovek měsíčně, nebo kolik nám nyní premiér slibuje… Takže jsem si došla jenom na zdarma zmrzlinu, ale volit ho nebudu,“ chlubila se prý dohodou s dcerou starší žena. I přes to se však šla podívat na premiéra Andreje Babiše, který v pondělí pokračoval ve své předvolební tour.

Projevit skutečný nesouhlas však přišli lidé už dopoledne do Pardubic. Tam příznivci spolku Milion chvilek pro demokracii vybalili transparent, na kterém byla nejen fotografie Andreje Babiše, ale také odkaz k Rudému právu.

Ti chtěli mimo jiné podepsat knihu Babišovo Palermo investigativního novináře Jaroslava Kmenty. „Kmentovy výmysly nepodepisuji,“ odmítl premiér.

Chvilkaři si však povzdechli, že akce byla dopředu jen málo zpropagovaná. Moc Babišových odpůrců, ale ani příznivců tak o návštěvě ani nevědělo. To však není ničím zvláštním. Ačkoliv premiér na svém facebookovém profilu sdílí fotografie z míst, která navštívil, širokou veřejnost o svých cestách dopředu neinformuje. K autogramiádě pozval voliče v neděli pouze Martin Kolovratník.

O předcházející autogramiádě Babiše v Chrudimi jsme psali zde:

Pro podpis do knihy si však přišli také skuteční voliči Andreje Babiše, kteří po cestě neminuli ani stánek s točenou zmrzlinou zdarma. Kromě už tradiční autogramiády navštívil premiér také hlavní nádraží v Pardubicích. Tam jej doprovázel krajský zastupitel a spolustraník Martin Kolovratník. Předmětem inspekce, které se zúčastnili společně s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou, byla modernizace pardubického „hlaváku“ a souvisejícího železniční uzlu. Podle Martina Kolovratníka premiér odsouhlasil dostatek finančních prostředků pro modernizaci.

„Pan premiér Babiš dnes potvrdil, že tyto peníze budou a státní rozpočet s nimi počítá,“ ujistil na svém facebooku Kolovratník.

Narozdíl od Chrudimi se v Pardubicích sešlo i několik odpůrců Andreje Babiše , nechyběl ani transparentZdroj: FacebookTichý protest proti současnému předsedovi vlády se však neobešel ani v prostorách pardubického nádraží. Na stojanech nádražní knihovničky se tak objevila cedule s nápisy: „Tady tvou knihu nechceme“ a „Kniha je živý tvor. Kromě té tvé, lháři.“ Za vzdorem vůči autogramiádě Babiše u hlavního nádraží v Pardubicích stojí knihovník Richard Horák. „Kdybych neudělal to, co mě ráno napadlo, tak bych byl sám sebou zklamaný, i když to je nic moc. Velké odboje už mám prostě za sebou,“ komentoval s tím, že házení vajec po premiérovi zkrátka není nic pro něj a volí tak raději nenásilnou formu protestu.

Další kroky premiéra vedly do firmy Backer, jež sídlí v Hlinsku, a také do chrudimské Evony. Andrej Babiš poté společně s ministrem obrany Lubomírem Metnarem navštívil vojáky z 43. výsadkového pluku v Chrudimi. „My teď schvalujeme státní rozpočet a armáda bude mít zase víc peněz. Potřebujeme více vojáků i vybavení, aby měli dobrou techniku,“ osvětlil Babiš důvod, proč výsadkáře navštívil.

Žádný klasický předvolební mítink, ale pouze autogramiáda. Na Babiše přišlo v Chrudimi asi 150 lidí.Zdroj: Deník/Kamil DubskýNa náměstí v Chrudimi si pak během autogramiády posteskl, že volby jsou tentokrát mimořádně agresivní. „Mainstreamová média jsou téměř všechna proti nám,“ řekl ve videu reportérovi webu Aktuálně z Chrudimska.

Dialog s novinářem mu však po celou dobu ztěžovala příznivkyně Volného bloku, která se Babiše hlasitě tázala na to, zdali je sám naočkován. „Nepřijímejte nový světový řád,“ křičela s odkazem na konspirační teorii, která tvrdí, že pouze malá skupina elit ovládá celý svět. Stoupenci této konspirace navíc věří, že úzká skupina lidí, kteří tvoří jakousi světovou vládu, nyní hodlá lidem implantovat čipy, a pomocí nich nastolit novou totalitu, nebo dokonce redukovat lidskou populaci.

KAROLÍNA VELŠOVÁ

s přispěním Kamila Dubského