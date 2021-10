Sledování provozu na hlavních tazích je asi pro řidiče už nuda, a tak si někteří jízdu zpestřují.

„Zkontrolovali jsme 1283 řidičů, z toho 229 porušilo zákon o provozu na pozemních komunikacích. Alarmující je, že 45 řidičů drželo při jízdě telefon a dalších pět řidičů sledovalo televizi, video nebo četlo noviny. Pro někoho naprosto nepředstavitelná věc, pro tyto řidiče zřejmě běžná záležitost,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Čtyři desítky šoférů navíc nepoužily bezpečnostní pásy a třicítka jich překročila povolenou rychlost.

Zejména o víkendu pak za volant sedli řidiči po pár pivech nebo panácích. Dvaapadesátiletý řidič fordu v sobotu dopoledne v České Třebové nadýchal napoprvé 0,81 promile a druhá dechová zkouška dokonce poukázala na hodnotu ještě vyšší, a to na 0,85 promile alkoholu v dechu. Na místě přišel o řidičák, stejně jako další šofér po dopravní nehodě v Ústí nad Orlicí.

„Řidič fordu nedodržel bezpečnou vzdálenost za dalším vozidlem, jehož řidič dával přednost chodci na přechodu, a narazil do něho. Poté z auta vystoupil, posbíral si poškozené části vozidla a odjel,“ sdělila policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Policisté ho ale rychle vypátrali a zjistili, že důvod k útěku měl. Nadýchal skoro promile. Pozitivní byl i test na drogy. A tím to neskončilo. „Lustrací policisté zjistili, že muž vlastně ani není řidičem,“ dodala Muzikantová.

Opilý byl i další muž na Orlickoústecku, který brázdil Králíky na elektrokoloběžce. Bohužel ale nezvládl její řízení a havaroval. Nadýchal 2,75 promile alkoholu. Se zraněním skončil v nemocnici.

Další řidič pod vlivem alkoholu nedojel do cíle v Moravské Třebové. S mazdou narazil do zaparkovaného auta a z místa ujel. A věděl proč. „Po několika minutách řidiče policisté zastavili a dechová zkouška ukázala hodnotu 2,67 promile alkoholu. Ani on není držitelem řidičského oprávnění,“ podotkla policejní mluvčí.

Neděle už byla klidnější, ale i tak vyjeli na silnice někteří lidé pod vlivem alkoholu. Po jedenácté hodině večer zkontrolovala policie v Chrudimi řidiče audi. I on nadýchal, a to 0,66 promile alkoholu. „Muž přiznal se, že před jízdou požil dvě 11° piva,“ řekla Muzikantová.

Ve Svitavách na sebe půl hodiny před půlnocí upozornil cyklista, který kličkoval ze strany na stranu. Nadýchal 2,36 promile alkoholu.