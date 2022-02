Strašák bývalé Transporty konečně mizí. Rakovinotvorné zamoření ohrožovalo vodu

/FOTOGALERIE/ Už je to deset let, co začala sanace areálu bývalé chrudimské Transporty. Území bylo zamořeno rakovinotvornými chlorovanými uhlovodíky, které ohrožovaly zdroje kvalitní pitné vody. Rada města nyní schválila výběrové řízení na novou analýzu rizik po provedení sanace podzemních vod, jejíž součástí bude i odstranění sedmi desítek vrtů.

Práce na sanaci zahájila firma Vodní zdroje Ekomonitor před deseti lety. | Foto: Ekomonitor Chrudim

„Je to rozděleno na několik etap. Jsou tam přípravné a průzkumné práce, ověřování postsanačního monitoringu, analýza rizik a vyhodnocení dat týkajících se kontaminace vod. Dojde k likvidaci skružových šachet i sanačně-monitorovacích hydrogeologických vrtů,“ uvedl místostarosta města Aleš Nunvář. Zamoření povrchových a podzemních vod v bývalé Transportě v minulosti zapříčinila zřejmě odmašťovadla, která se používala ve výrobě. Dostala se až do dvanáctimetrové hloubky a ohrožovala zejména lidi v nedalekých Medlešicích nebo Dřenicích. Před prosakujícím se nebezpečím je chránila speciální hydrogeologická clona, jejíž provoz stál Pardubický kraj osm milionů korun ročně. Celá sanace areálu ho celkem stála stovky milionů. Psali jsme už před sedmi lety: Podzemní vody pod areálem bývalé chrudimské Transporty se rychle čistí Poslední krok k odstranění ekologického strašáka si vyžádá něco přes 12 milionů korun. „Máme přislíbenou dotaci od ministerstva životního prostředí, která by měla pokrýt 85 procent nákladů,“ upřesnil Nunvář s tím, že definitivní tečka za sanací skončí na podzim příštího roku. Transporta měla více než stoletou tradici, vyráběla zejména výtahy, eskalátory a pásové dopravníky. Na počátku 90. let firma zaměstnávala přes 4000 lidí a měla obrat více než dvě miliardy korun. Zkrachovala v roce 1998. Hydrogeologických vrtů bylo dosud odstraněno třináct, ještě jich zbývá 70. „V Chrudimi máme velmi kvalitní vodu, a proto je nutné tyto vrty zašpuntovat, abychom zabránili případné další kontaminaci. Ostatně už se stalo, že do jednoho kdosi nalil vyjetý olej, který se naštěstí podařilo odstranit,“ dodal starosta František Pilný. Jedy už opouštějí Transportu Znečištěním byla nejvíc postižena takzvaná Korea. Na ekologické zátěži se rovněž podepsaly kovárna, kalírna a elektrodílny. Vlastní sanace, kterou prováděla firma Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim, trvala od roku 2013 a v jejím průběhu bylo z lokality odstraněno více než 25 tun karcinogenních chlorovaných uhlovodíků, 130 tun látek ropného původu a 4,5 tuny látek skupiny BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny). Sanační opatření vedla k výraznému poklesu kontaminace v podzemních vodách, hydrogeologická clona byla na místě instalována již v roce 2004

