/FOTO, VIDEO/ O třetím prosincovém dni, kdy je první adventní neděle, se rozsvítí vánoční stromy na náměstích a návsích, tento akt provází zpravidla kulturní program anebo jarmark. I když je ještě do slavnostní chvíle poměrně daleko, v Chrudimi a Chrasti už jsou kmeny velikánů umístěny ve stojanu. Některá města nebo obce mají to štěstí, že jim vzrostlý smrk roste přímo pod nosem.

Douglaska se svezla ze Sobětuch na chrudimské náměstí. | Video: Tomáš Jirotka

Město Chrudim se může letos pyšnit krásnou douglaskou tisolistou. Je to stálezelený jehličnan podobný smrku nebo jedli. Městu ho věnovala rodina ze Sobětuch, kde na jejím pozemku vyrůstal půl století.

Také náměstí v Chrasti už zdobí vánoční smrk. Pochází z Chacholic a stejně jako v Chrudimi ho dostalo město darem. "Je to už pátým rokem, co se v Město Chrast rozsvítí ten pravý vánoční strom a už si ani většina z nás nevzpomene na doby, kdy se pár světýlky zdobil opadaný listnatý strom," řekl chrastecký starosta Vojtěch Krňanský, který poděkoval všem, kteří se na instalaci vánočního stromu ve městě podílejí. "Ty rozzářené dětské oči za to prostě stojí," dodal. V Chrasti čekat na první adventní neděli nebudou. Strom se poprvé rozzáří už 25. listopadu, a to v rámci Svatokateřinského rozsvícení vánočního stromu.

Některá města a obce se nemusí se sháněním symbolu Vánoc obtěžovat, protože jim roste přímo na rynku. Příkladem je třeba Seč nebo Hlinsko, kde se každoročně rozsvěcuje strom v historické části města Betlém.

Letos poprvé budou mít dlouhodobě ozdobený jehličnan ve Slatiňanech. Tam sice stromeček měli, a to při vánočním jarmarku v okolí tamějšího kostela svatého Martina, ale jakmile trh skončil, byl smrk odvezen a zlikvidován.

Ale teď je všechno jinak. Slatiňany nemají náměstí jako většina měst, ale důstojné místo se pro vánoční strom našlo, a to v parčíku před základní školou. "V zemi zůstal stojan, ve kterém byla umístěna májka. A tak do něj dáme strom, dokonce už máme zakoupená světýlka," řekla slatiňanská radní Jana Švecová.

Dosud není známo, kdy přesně bude strom do roury v zemi instalován, ozdoben a rozsvícen. Každopádně se letos město Slatiňany poprvé zapojí do celostátní akce Deníku Česko zpívá koledy, která se koná 13. prosince v 18 hodin. Společný zpěv lidí dobré vůle doprovodí na varhany místní školník a zároveň učitel hudební výchovy Jiří Koreček se svým synem Jakubem.

Zdroj: Tomáš Jirotka