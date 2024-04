Některým lidem se masivní kácení nelíbí, ale jiná možnost záchrany areálu není. "Z důvodu velkého množství rizikových stromů jsme nuceni přistoupit k postupnému kácení stromů v areálu. Vše probíhá v souladu s rozhodnutími a konzultacemi se zainteresovanými úřady a na základě platných povolení. Chceme navrátit celý areál do dobré kondice, aby byl bezpečný pro naše návštěvníky," informovala ředitelka Domova pro seniory hlavního města Prahy Klára Husáková. Zároveň požádala o zvýšené dodržování bezpečnosti s ohledem na prováděné arboristické práce, které jsou v rukou odborné firmy.

Zámecký park má více stupňů ochrany. Je to přírodní a kulturní památka, ale i evropsky chráněná lokalita. Proto má na kácení stromů jiné limity a mnohdy i neobvyklé postupy. Příkladem je termín zásahu, který byl určen od poloviny března do 15. dubna, a to s ohledem na netopýry, kteří odnepaměti v areálu zimují v koloniích.