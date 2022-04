Nahradil je nový logotyp pohrávající si s písmeny SK a UTEČ. Město chce mít světovou úroveň, proto pod nápisem v češtině jsou pro cizince srozumitelné nápisy SK RUN, SK LAUF a SK FUIR. Reakce občanů na sebe nenechala na sociálních sítích dlouho čekat.

Nové logo města Skuteč 1. dubna.Zdroj: archiv

"Nové logo během několika minut od zveřejnění vzbudilo takovou vlnu nadšení, že město bude vracet dotaci za multifunkční sportovní halu, jelikož se objevil investor na vybudování nové supermoderní O2 arény. V zahradě za právě rekonstruovaným Špitálním kostelem je již položen základní kámen nové katedrály Sv. Špitálníka, který bude zbudován ve stylu novogotiky. Dnešní dnem se začíná pořádat sbírka na zlatou střechu KD Skuteč, své dary můžete odevzdávat do kašny na Palackého náměstí," oznámil na facebooku Lukáš, jeden z diskutujících.

Významnou událost v pátek oznámili i dobrovolní hasiči ze Žlebských Chvalovic s necelou stovkou obyvatel.

Vlajka amerických partnerů hasičů z Žlebských Chvalovic.Zdroj: archiv

"Neskutečné se stalo skutečným. Dnes byla uzavřena dohoda o výměnném pobytu a výcviku mezi JSDH Žlebské Chvalovice a New York City Fire Department (FDNY), kdy záměrem je, předávat si navzájem zkušenosti z vlastních zásahů a sdílet tak informace mezi hasiči. Naši hasiči odjedou na dvouměsíční prázdninovou stáž na centrální stanici New York a následně pak kolegové dorazí na stejně dlouhou stáž do Žlebských Chvalovic a to i s vlastní technikou. Jsme přesvědčeni, že tento výměnný pobyt bude přínosem pro obě jednotky," oznámili členové sboru na facebookové stránce.

Všechny tyto aprílové žertíky většinou pobavily, ale jako vždy se našli ti, kteří "kachnám" uvěřili.