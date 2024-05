Velký snídaňový stůl se v sobotu dopoledne táhl v chrudimském centru od Mlsného Pacivála k Tlusté Kachně až k Baringotce. Lidé společným posezením podpořili hnutí fair trade, tedy způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům z rozvojových zemí možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek a s ohledem na životní prostředí.

Lidé přišli podpořit Světový den pro fair trade se skvělou náladou. | Foto: Jan Kočičák Kočí

Lidé si pochutnávali na kávě, čaji a spoustě dobrot z fairtradových nebo lokálních potravin. Užívali si také společného posezení u jednoho stolu, kde se nikdo nepohoršoval nad tím, že někdo přišel v pyžamu nebo v županu s turbanem z ručníku na hlavě. Důležitá byla podpora Světového dne pro fair trade.

Sobotou ale vše neskončilo, kampaň v Chrudimi pokračuje dál. Třeba do Mlsného pecivála mohou lidé celý týden přijít na fairtradovou kávu a palačinky s fairtradovými surovinami.

Žít v krásné přírodě Železných hor není problém. Nasavrky prodávají parcely

V rodinném centru Mama klub Chrudim se zájemci dozví, co to fair trade je a co znamená. Zároveň mohou ochutnat nebo vyzkoušet některé fairtradové a lokální výrobky.

Od 14. května bude probíhat program pro děti ke kampani v pokladně Regionálního muzea v Chrudimi. Návštěvníci tam najdou hry a samoobslužnou dílničku.

16. května v 17:00 hodin se bude konat v klubu Agora „Fairtrade čtvrtek“. Spolek Šance pro Tebe, z.s. přichystal interaktivní program zaměřený na fairtrade. Na jednotlivých stanovištích se prostřednictvím zábavných aktivit návštěvníci klubu dozví užitečné informace o tématu.

Mohlo by vás zajímat: Krása vesmírná! Podívejte se na časosběrné video polární záře Petra Horálka