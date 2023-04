Svíčková bába z Práčova. Tak nazývá sama sebe Ladislava Šolc Čejková z Práčova na Chrudimsku, i když má ve svých sedmatřiceti letech do věku babičky ještě daleko. Původní profesí dámská krejčová teď už několik let vyrábí ve svém rodinném domě originální vyřezávané svíce, které se zákazníci pro jejich zdobnost občas zdráhají využít k jejich původnímu účelu.

„Líbí se mi vůně parafínu i to, jak mi krásně zjemňuje kůži na prstech a na dlaních. Mám ruce hebké jako dětskou tvářičku a přitom nemusím používat žádné kosmetické krémy,“ usmívá se výtvarnice z Práčova, které při práci stále častěji vypomáhá i její patnáctiletá dcera Hana.

Se svíčkami Ladislavy Šolc Čejkové se lidé setkávají hlavně na trzích a jarmarcích v období dušiček nebo před vánočními svátky. Ceny originálních svíček z Práčova závisí na velikosti i na složitosti jejich tvaru a pohybují se zhruba od 150 do 450 korun.

„Dělala jsem ale také svíce na zakázku. Třeba v černobílé kombinaci pro dámu, která se věnuje čarodějnickým rituálům, jindy jsem zase vytvářela dekorativní svíce pro svatební obřad,“ doplňuje.

Ladislava Šolc Čejková se původně vyučila dámskou krejčovou, stejně jako její maminka. Později se ale téhle profesi nevěnovala. „Ráda zkouším stále nové a nové věci a snažím se naučit další rukodělné techniky, které mě nějak zaujmou,“ říká.

Zvídavá žena si takhle kdysi vyhledala i kurz na výrobu svíček. Zaujalo jí tehdy jedno zahraniční video, kde byla popsaná technika vyřezávání svící. Později prošla ještě dalším kurzem, aby si získané zkušenosti doplnila a rozšířila.

„A nakonec jsem získala i svoji přezdívku „svíčková bába“. Tou mě nazvala jedna má kamarádka a mně se to docela zalíbilo,“ usmívá se Jana Šolc Čejková.

Výroba svíček začíná roztavením nakoupených bílých parafinových granulí a nalitím horkého parafínu do připravených forem. Mírně zchladlý a ztuhlý polotovar se pak namáčí do nádob s různobarevnými horkými voskovými pigmenty, čímž postupně vznikne na povrchu svíce několik barevně odlišných vrstev. Pokud se svíce ponoří do jedné barvy opakovaně, vznikne vrstva zbarvená sytěji, při jednorázovém ponoření získá vrstva spíše pastelový odstín.

Stále ještě horký barevný polotovar je pak nutné nožem na povrchu podle potřeby ručně odkrajovat a vzniklé měkké pruhy zohýbat a zkroutit tak, aby svíce ve svých nově vzniklých závitech, obloucích a ornamentech znovu odtajnila barevnou krásu všech dosud překrytých vrstev. „Nejtěžší bývá uříznout tenký a pravidelný plátek, který lze dobře stáčet do požadovaného tvaru,“ podotýká zručná žena.

Při výrobě svíček se musí pracovat rychle, protože parafín při práci chladne. Horký a dosud neopracovaný parafínový základ je možné namáčet do barev ohřátých zhruba na 80 stupňů Celsia nejdéle tak půl hodiny. Poté by už tělo svíce zchladlo natolik, že by ořezávané pruhy nešlo tvarovat. Lámaly by se. Závěrečné řezání a tvarování je pak třeba zvládnou zhruba do deseti minut. (man)