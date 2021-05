V několika stovkách kilogramů sesbíraného odpadu se vedle nejběžněji nalézaných plastových lahví nacházely i silniční patníky, pneumatiky, propan-butanová láhev, plastová vana nebo velká částečně polystyrenová pohovka či jiný nábytek. Objemově se břehy Sečské přehrady vyčistily o přibližně 15 000 litrů nejrůznějšího odpadu.

„Sbírali jsme od časných hodin až do oběda, a to po rozdělených úsecích po celém obvodu Sečské přehrady. Jedinečná byla akce hlavně v tom, že jsme vyrazili i do turisticky méně známých, ale i přesto odpadem velice zaneřáděných končin. Především pak na přítok na jihu přehrady u trdliště, kde se rozšiřuje řeka Chrudimka a nejvíce se tam třou ryby,“ popisuje rybář Zdeněk Gerstner, spoluiniciátor akce. Dodává, že nejnáročnější byl sběr v tom, že mnoho odpadků bylo často pohozeno v těžce dostupných křovinách prorostlých trnitým plevelem a brigádníci si tak často odnášeli ošklivá tržná poranění na rukách i nohách. Přesto se ale snažili posbírat opravdu všechen odpad, zejména přírodě škodlivé plasty. V nejnedostupnějších místech pomáhaly děti.

„Na úseku cca 500 metrů jsme sesbírali odpad o objemu až 800-1000 litrů. Nejčastěji to byly PET lahve, konzervy, plechovky, obaly od sušenek, ale i obaly od sprejů, zbytky obuvi či oděvu, dámské vložky a pneumatiky. Z vody jsme tahali také plynovou bombu. Všechen odpad jsme vynášeli a vyváželi k nejbližším kontejnerům, které pro nás dopředu připravily Technické služby Seč. Tam, kde to nešlo, jsme si museli poradit sami a pytle s odpadem vynášet stovky metrů i kilometr daleko,“ popisuje organizaci akce Petr Horálek, další spoluiniciátor. Horálek ještě v brigádě pokračoval v odpoledních hodinách, kdy se ještě vydal na úklid hlavních turistických tras vedoucích k populární zřícenině Oheb, kde posbíral ještě dalších 150 litrů odpadu, a to přímo před zraky turistů. Někteří z nich jeho snažení ignorovali, jiní se ale ochotně zapojili.

„Jsme rádi, že i komunita rybářů se letos přidala k aktivitám, které v rámci úklidu kolem Sečské přehrady a jejím okolí již několik let probíhají. Bohužel ze stran turistů z celé republiky dochází k čím dál častějšímu porušování zákonů: parkování u vody, nerespektování dopravního značení, nedovolené táboření – nejedná se o obyvatele a rybáře, kteří mají místní znalost. Díky tomu je tu i výrazně více odpadu a v pravomoci města bohužel není toto řešit,“ vysvětluje Petra Říhová z Městského úřadu Seč. Každoroční úklid provádějí i další dobrovolníci v rámci jednotlivých spolků, např. Sečská lilie, Základní škola v Seči, okolí Čáslavské zátoky si uklízí tamní chataři. „Hlavní turistické trasy uklízejí zaměstnanci Technických služeb města Seč a zaměstnanci Autokempu Seč Pláž. Někteří občané Seče pravidelně na svých procházkách sbírají odpadky. Svoz a likvidaci takto sesbíraného odpadu zajišťují Technické služby, jež plně financuje města Seč,“ doplňuje Říhová.

Všichni organizátoři akce doufají, že svým konáním nejen pomohli místnímu ekosystému, ale rovněž vyslali jasný prosebný signál všem návštěvníkům přírody (nejen u Sečské přehrady), aby se chovali na svých výletech zodpovědněji a své odpadky v přírodě neponechávali. Ostatně, celorepublikově se do podobných aktivit mohou lidé zapojit v rámci iniciativy UklidmeCesko.cz.

