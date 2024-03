"Ono to není jen o bezdomovcích. Setkávám se s lidmi, kteří se na úřadě nevyznají a potřebují poradit. Přicházejí sem senioři s hůlkou nebo vozíčkáři, kterým pomůžu s rampou u schodů. Vidím týrané ženy nebo vdovy, které přicházejí vrátit doklady po zesnulém manželovi," nastínil mnohdy smutnou náplň své práce Martin Holovský. Každého návštěvníka radnice má v merku, lidi nasměruje do správných kancelářských dveří a pomůže s terminálem vydávajícím pořadová čísla.

Martin Holovský si "odskočil" z ubytovny pro ukrajinské uprchlíky a pokud vedení města přijme stálého pracovníka, opět se do bývalého sídla policie vrátí. Přechodnou práci vrátného vnímá jako prospěšnou, ale velmi náročnou, a to zejména psychicky.

Chrudimáci ostatně dobře znají nejznámějšího bezdomovce Sašu, který byl největším znečišťovatelem radničních prostor. Setkávali se také s hlučnou Erikou, která veřejné WC využívala jako privátní koupelnu a neváhala si tam užívat s některým z milenců. Tomu všemu je konec.

"Saša to zkoušel, ale nedostane se dál, než na rohožku, potom ho vyvedu. Totéž platí pro Eriku a další, tady je třeba jednat nekompromisně," dodal Holovský.

Radnice změnu vítá. "Mít u vchodu strážného se nám opravdu vyplatilo, mám z toho velkou radost. Aby nedošlo k mýlce - bezdomovci nemají striktní zákaz vstupu do budovy, někteří tam jdou oprávněně, například pro korespondenci nebo pro doklady. Strážný je doprovodí a zase je vyprovodí až před dveře," řekl starosta Chrudimě František Pilný.

Vedení města začalo problém s bezdomovci řešit poté, co uklízečka Miloslava Andrová zveřejnila na facebooku fotografie pokálených chodeb a schodů. "Ano, zlepšilo se to. Teď jen, aby to tak zůstalo," odpověděla na otázku Deníku Andrová.

Vše nasvědčuje tomu, že se radnice dočká dalšího zaměstnance. K vyhodnocení práce současných vrátných by mělo dojít příští týden. Pokud vedení města shledá jejich činnost jako užitečnou, bude hledat nové strážné zřejmě v databázi Úřadu práce.