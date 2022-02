„S manželem Bohumilem Černým jsme začali tanec vyučovat od roku 1986, o šest let později jsme kurzy pořádali pod hlavičkou Taneční školy Bohémia, a to až do současnosti. S manželem jsme učili do roku 2014, po jeho smrti pokračujeme dál, výuky se zhostila Michelle Málková a později syn Pavel Černý,“ shrnula historii a současnost Hana Černá z chrastecké taneční školy.