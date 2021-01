Ve městě jsou velmi populární kurzy tance a společenské výchovy, ale ti, kteří se naučili prvních pár krůčků, byli nuceni ze dne na den přestat „Kvůli celostátním opatřením proti nákaze covidem jsme se prozatím bohužel museli s tanečními rozloučit a nevíme, kdy budeme moci pokračovat, naposledy jsme si zatancovali 2. října,“ říká majitelka Taneční školy Bohémia Chrast Hana Černá.

Čtyři lekce a pak prázdný parket

Zdroj: DeníkDnešní náctiletí budou za pár let hodně vzpomínat na to, jak se jim potily nejen ruce, ale navíc nemohli dýchat pod rouškou. Do tanečních přišli čtyřikrát, stihli i jednu prodlouženou lekci, kdy si mohli zatančit se svými rodiči. A potom přišla stopka a parket zůstal prázdný do dnešních dní. Přitom minulou sobotu se na něm měli učit první taneční kroky dospělí účastníci kurzu, který je ve městě a okolí hodně oblíbený. Bez světa tance se musí obejít i účastníci bejbytanečních pro děti z mateřských škol, soutěží párů a formací, plesů, módních přehlídek, karnevalů nebo tématických táborů.