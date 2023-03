„Když se nám v roce 2010 narodil první syn, byl to hodně silný zážitek. Vidět první vteřiny svého dítěte na světě, tomu se nic nevyrovná. Platil jsem za to tehdy pětistovku, ale dal bych ji klidně znova,“ vzpomínal Pavel Novotný ze Svitav. Když se mu o pět let později narodila dcera, na porodním sále už byl zadarmo.