„Bylo by mi to líto. U porodu syna můj muž byl a velmi mě podpořil. Ale když nemocnice vyhlásí zákaz vstupu na sál tatínkům, budu to respektovat,“ říká Hanka.

Možná to nebude dlouho trvat a dveře porodních sálů se úplně zavřou. Primář dětského a novorozeneckého oddělení Chrudimské nemocnice David Kasal by to uvítal. „Je to na jednu stranu důležitý okamžik v životě rodiny, ale vzhledem k současné situaci v šíření koronaviru by lidé měli mít především ohled a respekt k ostatním. Kdyby porodnice spadla do karantény, kam maminky půjdou? Porod se nedá odložit jako vyšetření nebo operace,“ říká David Kasal. Protože je zároveň poslancem Poslanecké sněmovny ČR, na dnešním zasedání zdravotního výboru chce o budoucí přítomnosti otců u porodu diskutovat. „Opatření se budou zpřísňovat, o tom není pochyb,“ tvrdí.

Nemocnice v kraji razantní opatření nechystají

O tom, že šíření epidemie koronaviru budou provázet další zpřísněná pravidla, svědčí příklad z trutnovské nemocnice. Její ředitel Miroslav Procházka v pondělí vydal zákaz. „Vzhledem k rozšíření nákazy COVID-19 a ochrany zdraví našich pacientů platí zákaz otce u porodu. Otec či jiná osoba rodičku pouze doprovodí na příjem, po předání pacientky porodní asistence opustí budovu porodnice,“ je psáno na webových stránkách tohoto zdravotnického zařízení.

Nemocnice Pardubického kraje takové razantní opatření zatím nechystají, včera to uvedla mluvčí Kateřina Semrádová. „Podmínkou je, aby byl doprovod rodičky zdravý a nevykazoval známky respiračního onemocnění,“ dodala mluvčí.

Podle primáře chrudimského dětského a novorozeneckého oddělení Davida Kasala je na místě novinka, která platí od včerejšího dne. „Všichni návštěvníci, tedy i tatínkové, přijdou jediným vchodem, kde sdělí svou případnou cestovatelskou anamnézu a kontakt. Potom bude rozhodnuto, zda budou vpuštěni do budovy. Pro zdravotníky je to práce navíc, ale je to nutné,“ zdůrazňuje primář.

Tatínkové zatím být u porodu mohou, ale poté se musí se svými blízkými rozloučit. Lůžková část je totiž uzavřena. „Už jsme měli případ, že se rozčílený tatínek domáhal vstupu navzdory zákazu. A to je špatně. V našem státě máme svobodu, ale to neznamená, že nemusíme nic dodržovat. To si dnešní mladší generace neuvědomuje,“ podotkl David Kasal.