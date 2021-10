"Chtěli jsme plyn, a tak jsme požádali o kotlíkovou dotaci. Pardubický kraj nám vyhověl, ale my ji musíme zrušit, protože bychom to s mužem neutáhli. Tuto sezonu nám ještě pojede starý kotel na uhlí a potom se rozmyslíme, co dál," řekla padesátiletá Jana z malé vesničky u Heřmanova Městce.

Takových lidí bude víc, kotle na elektřinu nebo plyn domácnosti finančně neutáhnou. Radovat se ale mohou mnozí obyvatelé Hlinska, kteří jsou napojeni na místní teplárnu. Ta totiž zdražovat nebude, což lidi z patnácti stovek domácností bezesporu potěší.

"Nejsme na plynu závislí, zdražovat proto teplo nebudeme," potvrdil hlinecký starosta Miroslav Krčil.

Do roku 2001 zásobovala Teplárenská společnost Hlinsko své odběratele teplem z uhelné kotelny, kterou poté nahradily plynové kotle. Ale když v roce 2008 stoupla skokově cena plynu meziročně o téměř 30 procent reagovala hlinecká teplárna investicí do kotle spalujícího dřevní štěpku.



V roce 2009 zprovoznila parní kotel o výkonu 2,1 MW na spalování čisté dřevní štěpky, který se na výrobě dodávaného tepla podílel celou polovinou. To pak umožnilo snížit cenu tepla. Další impulz pro rozšíření výroby tepla z biomasy nastal po opětovném skokovém zdražení plynu v roce 2011. Tehdy si dala TSH za cíl vybudovat zdroj, který bude z biomasy vyrábět 95 % tepla z biomasy. V roce 2013 byl tento cíl splněn. Došlo k instalaci nového teplovodního kotle na spalování čisté dřevní štěpky o výkonu 2 MW.



Desetimilionovou finanční investicí, a to bez dotace, stejně jako při instalaci prvního kotle na biomasu v roce 2009, dosáhla teplárna stabilizace ceny tepla a je nezávislá na dodávkách plynu. K výrobě tepla je využívána biomasa z okolí.

eplárna spaluje dřevní štěpku, které má k dispozici dostatek. V okolních lesích se těží stále a na dřevní odpad existují dlouhodobé dodavatelské smlouvy. Jediné, co může s cenou tohoto biopaliva pohnout nahoru, jsou stále stoupající ceny pohonných hmot, které by se mohly na dopravě štěpky do teplárny promítnout. Ale v letošní topné sezoně zůstane vše při starém.

Teplárenská společnost Hlinsko zásobuje patnáct stovek domácností. Dřevní štěpky je dostatek a zdražování není v plánu. Podívejte se na krásné záběry z komína na okolí města, jsou pořízené z komínu teplárny.Zdroj: Facebook

Jiná věc je elektřina, která je teď i několikanásobně dražší. Tam už bude město nuceno sáhnout hluboko do kasy. "V tuto chvíli připravujeme rozpočet, do kterého zdražení elektřiny v našich příspěvkových organizacích musíme započítat. Už nyní je jasné, že půjde o jednotky milionů," dodal starosta Krčil.

Teplárenská společnost Hlinsko zásobuje teplem 1500 domácností, třetině dodává i teplou vodu, a další nebytové prostory na sídlišti. Pro distribuci je využito 11 kilometrů primárních a sekundárních rozvodů. Nyní produkuje 37 000 GJ.

V Chrudimi se zdražení energií projeví, ale až tak to bolet nebude.

"Máme nakoupený plyn ze dvou třetin na burzách, ceny jsou fixované. U elektřiny je to podobné," řekl starosta Chrudimě František Pilný. O teplárně na biomasu, která je v Hlinsku, se podle jeho slov nikdy neuvažovalo, rozvody na horkovod jsou totiž v majetku Elektrárny Opatovice (EOP). Tato firma by měla ceny za teplo pro příští rok zveřejňovat ke konci listopadu.

"Podle předběžných informací, které jsem obdržel, bude EOP podobně jako v předchozích letech nucena reagovat na rostoucí inflaci. Změny v cenách by se tedy jako v minulých letech měly pohybovat ve výši inflace nebo mírně nad. Avšak finální cena se bude jistě odvíjet i na základě konečné a odsouhlasené podoby připravovaného zákona o podporovaných zdrojích energie, což se může do nákladů na dodávky tepla ještě promítnout. Stále je však hlavní snahou EOP skokově nezdražovat cenu tepla a udržet tak soustavu zásobování teplem jako jednu z nejlevnějších forem vytápění," dodal starosta Pilný, který je členem dozorčí rady Elektrárny Opatovice.