Tesco - nádraží: 50 minut. Chrudim se po uzavírce mostu na okruhu změnila v past

/FOTO, VIDEO/ Zlaté Pardubice, na které jindy nadáváme jako na nejucpanější město v republice, lamentovali včera řidiči v Chrudimi, když se první den potýkali s uzavřeným mostem přes Chrudimku na městském okruhu u Tesca. Bylo to včera takové malé déjà vu, vzpomínka na doby, kdy ještě kolem Chrudimi nevedl obchvat. I když: tentokrát to je ještě horší. Pěší chůze byla v pondělí po městě rychlejší než jízda autem. Jen od Tesca k nádraží to autem trvalo ve špičce 50 minut, pěšky je to dvakrát rychlejší.

Jednosměrná doprava u Tesca potrvá do soboty. | Video: Romana Netolická