Píše se v ní o zhoršujícím se životním prostředí, velkém riziku pro chodce, narušení statiky budov, deformaci fasád domů. Celá situace se dotýká nejen dopravy a bezpečnosti, také snižuje potenciál cestovního ruchu a pohyb turistů, kteří mají Luži a okolí v oblibě.

Havarijní stav

V úterý se v Luži uskutečnilo jednání zástupců města, obce Lozice, Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS PK), Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a dalších účastníků. Podle starostky Luže Veroniky Pešinové je například komunikace přes místní část Radim v havarijním stavu a obyvatelé průjezdem těžkých náklaďáků velmi trpí.

Z jednání vyplynulo, že je nutné všechny škody zadokumentovat. „Bude je možné nadefinovat až po ukončení staveb ŘSD. My využíváme georadar a laserscanner, díky nimž máme zmapovanou celou silniční síť. Tyto služby nám dopomohou porovnat chátrání našich silnic od počátku až do konce výstavby dálnice,“ řekl ředitel SÚS PK Miroslav Němec.

Těžké a nadměrné náklady jsou problémem v mnoha městech a obcích kraje. Třeba v Prosetíně na Chrudimsku před dvěma lety místní lidé volali po důkladné opravě rozbité silnice mezi jejich obcí a nedalekým Vrbatovým Kostelcem. Poničila ji těžká nákladní auta z přilehlého kamenolomu Zárubka.

V samotné Chrudimi je už tradicí častá přeprava obřích tubusů pro větrné elektrárny. Nedávno jeden z nadměrných nákladů sledoval osobně starosta města František Pilný, který chce zabránit ničení majetku. „Dlouhodobě přeprava nadměrných nákladů ničí naše chodníky, zeleň, silnice. Asi nejvíc to odnáší zabezpečovací zařízení přejezdu v průmyslové zóně, kde za opravy platíme desetitisíce. Při poškození se vymlouvá jeden na druhého, výrobce tvrdí, že ho to nezajímá, že to je věc dopravce,“ uvedl chrudimský starosta.

Strážníci dohlíží

Rozměrné náklady proto doprovází městská policie. „Pokud na ně nikdo nedohlíží, tak poškodí spoustu věcí, které už jim zpětně nedokážeme, takže to musíme zaplatit buď my nebo ŘSD. Jde o rozjezděnou zeleň, zohýbané značky, vyvrácené obrubníky. Nejvíc trpí přejezdové zabezpečovací zařízení v průmyslové zóně. Naštěstí už je tam kamera, díky níž jsme mohli podat na policii podnět na poškození majetku a ujetí od dopravní nehody,“ dodal Pilný.

I když se problémy občas objevují, Chrudimáci už si na přepravu tubusů zvykli a s nadšením obdivují um řidičů v úzkých úsecích a zatáčkách. „Vždy jsem za volantem nadával, proč musí jezdit po městském okruhu. Nyní vím, že není jiná možnost. Každopádně za poslední roky se situace značně zlepšila a při stavbách a rekonstrukcích kruhových objezdů se již s touto dopravou počítá,“ řekl Chrudimák Daniel Seifert.