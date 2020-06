Jeho hlavním posláním je ruční výroba žinylkových šál a plédů, ale věnuje se i jiným druhům tkanin. Pánské a dámské šály a šátky, ubrusy, utěrky, práce pro folklorní soubory – to vše obnáší jeho tkalcovství v dílně na hlineckém Betlémě.

"Na počátku byl telefonát s kamarádkou šijící roušky. Ptala se: zbyly mi nějaké látky, neupotřebíš je? Je neuvěřitelné, s jakou rychlostí nápad vznikl. No jasně! Vrátím se k hadrákům a vznikne památka na jaro 2020, která pořádně zamávala se životem každého z nás," říká osobitý tkadlec. Protože stejně jako jeho kamarádka má v rodině postižené dítě, chtěl svým výrobkům dát pečeť charitativní akce. "Děti navštěvují Denní centrum služeb Motýl Hlinsko, kde jsou v báječném kolektivu stejně postižených kamarádů a líbí se jim tam. Najednou se objevil koronavirus a karantény, Motýl musel být uzavřen. Což o to, my s s tím nějak poradíme, ale vysvětlujte takovým dětem, že za svými kamarády nemůžou. A to mi vnuklo myšlenku na vyšší poslání hadrákových výrobků. Výtěžek z prodeje je určen právě CDS Motýl, aby dětem vynahradily pro ně těžké období strádání," pokračuje Josef Fidler. Tkalcovství je jeho životní smysl a je rád, že může pomoci dobré věci. Zároveň se využijí zbytky látek a trvanlivé hadráky ponesou vzpomínku na toto období, kdy solidarita a ochota pomoct má skutečný, konkrétní význam.

"Mým současným cílem je z nich vytvořit jedinečný bytový doplněk. Záměru hodně pomohla také návrhářka Beata Rajská s nezaměnitelným rukopisem hadrákových ubrusů, které jsou výjimečným doplňkem bytové kultury. Její cit pro ruční tkaní se projevuje i u ručně tkaných žinylkových ponč," uzavírá Josef Fidler.

Ručně tkané koberce ze zbytků látek – to je stará tkalcovská technika, v podstatě recyklace dosluhujících tkanin v novém díle. Starý textil se roztrhá na pásky, které se na tkalcovském stavu zatkají do osnovy a vzniká nový výrobek s typickou hrubou strukturou, která dříve sloužil v podobě koberců ve světnicích, pak v síních a komorách a dožil, již značně prošlapaný, ve chlévech jako ochrana dobytka před mrazem.

Tato technika bývá často vidět na různých jarmarcích a řemeslných akcích a i u Josefa Fidlera patří do stálého sortimentu ručně tkaných výrobků.