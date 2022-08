Josef Kotrba z Bratčic u Čáslavi přijel na žďáreckou traktoriádu potřetí. Jeho stroj „domovina“ se skládá ze všech možných součástek. „Motor, převodovka a sedačka jsou z trabantu, zadek je ze staré škodovky tudora, tachometr je z auta Škoda 100 a světla z citroenu. Je to skvělý pomocník při práci doma - vyorávám s ním brambory, ořu i vláčím. Všechno s ním dělám - nejezdím jen na závody,“ řekl Kotrba.

Jeho traktůrek dokáže při plném plynu vyvinout až třicetikilometrovou rychlost, což předvedl při slalomu mezi kužely. „Samozřejmě jsme vyjeli na spanilou jízdu do Seče, na tu se vždycky těším. Škoda jen, že jsem zapomněl doma maják, to by bylo bývalo ještě lepší,“ dodal kutil.

Jeho partnerka Zlata pronáší větu z filmu Slavnosti sněženek velmi často. „To je dost, žes nás taky někam vyvez! Ano, to u nás zní často,“ zasmál se Kotrba.

Hurá na traktor

Zajímavých strojů bylo v sobotu ve Ždárci u Seče mnoho. Nadšení byli zejména muži, a to včetně chlapců, kteří využili příležitost vylézt na traktor a simulovat jízdu točením volantu.

Zdroj: Romana Netolická

„Syn běhá někde s tátou po traktorech, my s Laurinkou trávíme čas u stánků nebo skákacího hradu. Je to tu fajn, přijeli jsme už podruhé. Traktor jsme ale nechali doma, ještě není v takové kondici, aby mohl traktoriádu absolvovat. Ale příští rok to třeba klapne,“ řekla Petra Dvořáková z Pardubicka.

Spanilá jízda, ale i slalom či sprint, soutěže pro děti a občerstvení akci Železnohorský traktor osvěžily. Přidanou hodnotu měla přátelská popovídání o motorech, výkonech, čerpadlech či spotřebě.