Objekt patří městu, ale provoz má hradit Pardubický kraj na základě dlouhodobé výpůjčky na padesát let, která byla smluvena asi před patnácti lety. Jenže investice do rekonstrukce zdi je drahá, před dvěma lety se hovořilo o odhadu 30 milionů korun. Takovou částku kraj odmítl bez chrudimské spoluúčasti uhradit, a tak si obě strany začaly vyměňovat mnohdy i ostré názory na věc. Na minulém zastupitelstvu kraje dokonce bylo řečeno, že může být Regionální muzeum v Chrudimi zrušeno a přestěhovat se na hrad Rychmburk, který kraj vlastní.

Jak to ale vypadá, všechno je jinak a k dohodě nakonec došlo. "V pondělí se uskuteční zasedání krajské rady a rady města Chrudim. Pokud se obě strany na návrhu shodnou, zveřejníme podrobné informace," řekl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

O letitých sporech jsme psali už před téměř třemi lety:

Ani chrudimský starosta František Pilný nechce zatím zacházet do podrobností. "Myslím, že by nebylo dobré hovořit o něčem, co obě rady neschválily. Za sebe ovšem mohu říci, že je vše na dobré cestě," uvedl Pilný.

Na otázku, zda skutečně hrozí přestěhování muzea do středověkého hradu, odpověděl zamítavě. "To by snad nikdo z Chrudimáků nepřipustil," zdůraznil.

Odhadovaná částka na opravu fasády se podstatně snížila, měla by se pohybovat kolem šesti milionů korun. O dalších krocích přijel před týdnem do Chrudimě jednat vicehejtman Roman Línek a jak naznačil starosta, ostuda města by mohla časem zmizet. Nedávno celý objekt prošel náročnou rekonstrukcí a podchodové lešení je jedinou jizvou na jeho kráse.

Jediné krajské muzeum, kde je Pardubický kraj v nájmu, stojí právě v Chrudimi. Ve Vysokém Mýtě a Litomyšli získal kraj budovy bezúplatným převodem. Stejně tak je majitelem Zámku Pardubice, kde sídlí největší krajem zřizované muzeum – Východočeské muzeum a také Východočeská galerie.

Podívejte se, jaký tunel stál před muzeem před třemi lety:

Stříška na lešení chrání chodce před padající omítkou.Zdroj: Deník / Marek Nečina

O historii chrudimského muzea

Celý komplex byl postaven v letech 1897-1901 původně pro potřeby Průmyslového muzea pro východní Čechy. Stavbu navrhl pražský architekt Jan Vejrych. Blíže k Široké ulice stojí budova novorenesanční, část za sochou Josefa Ressela je pak novobarokní budova.

Novorenesanční budova čp. 65/IV byla pro veřejnost slavnostně otevřena 2. 12. 1898, exteriér budovy zdobí sochy Génius tvůrčí myšlenky, Vlast a Práce od Antonína Poppa a patnáct štukových kartuší se symboly řemesel. Interiér budovy je také bohatě zdobený. Budova byla původně postavena pro muzejní sbírky a sloužila také částečně i potřebám chrudimského knihovnictví. V současné době působí v budově Regionální muzeum v Chrudimi a využívá ji tedy pro svou výstavní činnost.

Novobarokní budova čp. 85/IV s nádhernými reprezentačními prostorami byla původně koncipována pro výstavní účely muzea. Slavnostně byla otevřena 19. 5. 1901. Exteriér budovy zdobí socha bohyně Pallas Athény od Antonína Poppa stojící nad průčelním štítem. V této části komplexu je překrásný bohatě zdobený Fibichův sál nebo nádherný reprezentační Vladislavský sál s unikátním kazetovým stropem. Právě proto je již několik desetiletí tato část využívána k pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí, plesů, koncertů, sympozií, výstav apod. V této části budovy sídlí Chrudimská beseda, městské kulturní středisko a Měšťanská restaurace.