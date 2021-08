Táborníci zaplnili celé hlediště Multifunkčního centra v Hlinsku. Promítání snímku Filipa Rožka, autora knižního bestselleru, mezi nimi vzbudilo spoustu emocí. A když se světla po dojemném konci rozsvítila děti se mohly rozejít, přišlo velké překvapení. "Bylo to utajené do poslední chvíle. S Filipem jsme dlouholetí kamarádi, a tak jsem ho poprosila, zda by mohl i s Gumpem přijet. Jsem moc ráda, že vážil dlouhou cestu a přivezl nám spoustu radosti," řekla Deníku Eva Čejková.

"To je přece Gump," jásaly děti v hledišti, když před oponu přišel Filip Rožek s filmovou psí hvězdou a dcerkou Natálkou, která si ve filmu zahrála roli dívky, která se spřátelila s Gumpem a dokázala svou myslí plnou lásky napravit i psího zabijáka z útulku. Otázky z hlediště jen pršely a není divu - film, který na rozdíl od knižní předlohy končí šťastně, není jen prvoplánovým příběhem o psí lásce a věrnosti. Dotýká se i množíren, o kterých se v poslední době konečně začíná hovořit. Nevyhýbá se ani týrání psů nebo násilí mezi lidmi. Je však divákovi předkládán tak, aby pochopil jeho hlavní myšlenku: Co člověk v psím srdci zničí, to může zase jen člověk uzdravit.

Táborníci se od Filipa a Natálky Rožkových dozvěděli spoustu zajímavostí o filmu a jeho natáčení. Třeba to, jak vznikla závěrečná scéna, kdy se Gump po dlouhém hledání a strádání vítá s majitelem, bezdomovcem Béďou, kterého ztvárnil Bolek Polívka. "Aby ta radost ze shledání byla co největší, musel jsem se převléknout a stát se před kamerami Bolkem," usmál se Filip Rožek. Ve filmu se vystřídali celkem čtyři hlavní představitelé včetně Gumpa, zahráli si tam i psi z množíren a útulků, kteří poznali týrání člověka.

Děti se také zajímaly o to, zda má jeho pes skutečně velké srdce na boku a mohly se o tom při pohlazení Gumpa přesvědčit - opravdu tam je. Musely ale k pejskovi, kterého si Filip Rožek před dvěma lety osvojil jako štěně z útulku, přistupovat velmi jemně, protože k cizím lidem ještě nemá plnou důvěru. "Ti, kteří Gumpa znají dlouho a vědí, jak moc vystrašený byl ještě před rokem, tak by mi dali za pravdu, že dnes je rozdíl obrovský. Poznává celou řadu nových lidí, nasává okolní svět, a to mu hodně prospívá," pochválil svého psího kamaráda Filip Rožek, který stojí za vznikem projektu Gump – Protože to nevzdám. Pomáhá opuštěným pejskům zajistit potřebnou a kvalitní péči, šíří osvětu ohledně problematiky množíren a přeplněných útulků a ukazuje lidem svět z psího pohledu.