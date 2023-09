Od víkendu lidé ve Žďárci u Skutče na Chrudimsku hledají ortézu, která spadla účastníkovi tandemového seskoku do zabydlené oblasti kousek od Skutče. Do pátrání se zapojili i strážníci tamní městské policie, ovšem zatím bez úspěchu. A teď se v nedalekém Heřmanově Městci hledá pro změnu jiná zdravotní pomůcka - zubní protéza.

Zubní protéza. Ilustrační foto | Foto: Deník

Shodou okolností došlo v pátek, kdy ve Žďárci při tandemovém seskoku upadla 40centimetrová ortéza, k další ztrátě důležitého předmětu - jde o zubní náhradu, kterou ztratila žena při procházce heřmanoměsteckým parkem Bažantnice.

Kdo dospěl do věku, kdy je nutné si pořídit "třetí zuby", ví, že se člověk bez protézy jen těžko nají. Nehledě na to, že vyhotovení nové náhrady bude trvat delší čas. Bažantnice je rozlehlá, ale při troše štěstí by se mohl umělý chrup nalézt. Rádi kontakt s majitelkou zprostředkujeme, zatelefonujte nám na číslo 724 789 688.