To se moc nepovedlo. Vánoce v Klášterních zahradách Chrudimáky zklamaly

Náměstí plné stánků s vánočním zbožím, koledy, vůně svařáku a punče. O tom se může obyvatelům a návštěvníkům Chrudimi jen zdát. Veškeré dění je přemístěno do Klášterních zahrad, ale i tam je místy až pusto. Lidé se zlobí a žádají, aby se do centra opět vrátil život. Je pravděpodobné, že se příští rok změn dočkají. Resslovo náměstí s krásným vánočním stromem a dřevěným betlémem si o to přímo říká.

Resslovo náměstí je liduprázdné, jarmark se koná v areálu za Muzeem barokních soch. | Foto: Webkamera města Chrudim